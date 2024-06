Un nuovo evento globale sfrutta l’intelligenza artificiale per riunire cristiani di ogni continente

Il 1 marzo 2025, Gather25 riunirà i cristiani di tutto il mondo per 25 ore di preghiera, adorazione, pentimento e impegno su una scala senza precedenti. Utilizzando la tecnologia e l’intelligenza artificiale, collegare la Chiesa globale in un unico periodo di 25 ore è diventato per la prima volta una realtà. Gather25 promette di essere più di un semplice evento; Si prevede che rappresenterà un momento cruciale per la storia della Chiesa globale nella storia.

Gather25 è un importante progetto guidato da una coalizione di organizzazioni e servizi cristiani, che mira a mobilitare i 2,5 miliardi di cristiani, di ogni denominazione e di ogni continente, che compongono la Chiesa globale nella missione condivisa di raggiungere i 5,5 miliardi di persone che non lo fanno. volere. Ma conosco Gesù. Un elenco crescente di organizzazioni tra cui YouVersion, The Bible Project, lighting, 24-7 Prayer International, Global 2033 e molte altre stanno collaborando con partner e ministeri regionali per rendere possibile Gather25.

I recenti progressi nella tecnologia dell’interpretazione faranno sì che la musica dal vivo, l’insegnamento potente, le preghiere e le storie universali di speranza trascendano le barriere linguistiche e raggiungano le persone in tutti i continenti. L’evento sarà ospitato di persona e virtualmente da sei continenti e, attraverso la televisione, la radio e le trasmissioni in diretta, i cristiani potranno partecipare dalle loro case, dai teatri e dalle chiese locali in qualsiasi parte del mondo, o in uno dei luoghi di streaming live.

“Per la prima volta nella storia, l'intera chiesa globale è effettivamente in grado di riunirsi”, afferma Jenny Allen, la visionaria fondatrice di Gather25. “Quindi invitiamo tutti i 2,5 miliardi di persone che amano Gesù a riunirsi per pregare le storie della chiesa e incaricarli di diventare missionari ovunque si trovino per raggiungere i confini della terra.

“Gather25 è un'opportunità per il popolo di Dio di diventare uno, con Cristo al centro”, afferma il dottor Charles Mugisha, co-fondatore di New Life Ministries Africa e pastore principale della New Life Bible Church in Ruanda. “Lo faremo per 25 ore ascoltiamo storie della potenza di Dio in tutto il paese”. nuovi incarichi infiammeranno la Chiesa con la potenza dello Spirito Santo affinché l’amore di Dio possa raggiungere ogni anima”.

Questo incontro globale non può avvenire senza le chiese, i ministeri e i leader locali. Gather25 invita i cristiani di tutto il mondo a salvare la data, 1 marzo 2025, e invitare anche altri a unirsi.

Circa la somma di 25

A proposito di Jenny Allen

Jenny Allen, autrice americana, relatrice e visionaria di Gather25, invita donne da tutto il mondo a seguire Gesù e discepolare altri a fare lo stesso da più di un decennio attraverso IF: Gathering. Con il sogno e la visione di riunire la chiesa globale, Jenny ha iniziato a mettere insieme un team per Gather25 nel 2023.

