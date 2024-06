Cosa significa la condanna di Trump per le elezioni del 2024?

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Donald Trump ha condotto una campagna sostenendo di essere stato perseguito ingiustamente

La condanna penale di Donald Trump fornisce una serie notevole di risultati storici.

È il primo attuale o ex presidente degli Stati Uniti a essere condannato per un crimine. È il primo presunto candidato di un importante partito a diventare anche un criminale condannato.

Mentre Trump ha intenzione di appellarsi al caso del silenzio e attende una sentenza dell’11 luglio che potrebbe teoricamente includere il carcere e una pesante multa, non è troppo presto per considerare le conseguenze politiche.

Ma sarà difficile, dato che non è mai successo prima.

30 maggio 2024

“Spesso guardiamo alla storia per trovare qualche tipo di indizio su ciò che accadrà”, afferma Jeffrey Engel, direttore del Center for Presidential History presso la Southern Methodist University. “Ma non c'è nulla nei documenti che si avvicini a questo.”

Trump si è assicurato la nomina presidenziale del Partito Repubblicano all'inizio di quest'anno e dovrebbe essere incoronato alla convention del partito pochi giorni dopo la sua condanna.

I sondaggi indicano che è in una corsa statistica con il presidente Joe Biden e mantiene un leggero vantaggio in diversi stati chiave che decideranno le elezioni. Ma questi sondaggi dimostrano anche che questa convinzione potrebbe cambiare tutto ciò.

Nei sondaggi condotti durante le primarie repubblicane di questo inverno, un gran numero di elettori ha affermato che non voterebbero per l’ex presidente se fosse stato condannato per un crimine.

Un sondaggio Ipsos/ABC News di aprile ha rilevato che il 16% di coloro che sostengono Trump riconsidererebbero il proprio sostegno in una situazione del genere. READ Fauci nói vaccine là cách chống Omicron đáng tin nhất

Ma quelle erano convinzioni ipotetiche. All'epoca stava affrontando quattro procedimenti penali, comprese le accuse relative a una presunta cospirazione per ribaltare il risultato elettorale del 2020 e alla gestione di documenti riservati una volta lasciata la Casa Bianca.

Ora questi elettori possono esprimere il loro giudizio sulla base di una vera convinzione.

“Il vero verdetto sarà [on] “5 novembre dal popolo”, ha detto Trump pochi istanti dopo aver lasciato l’aula.

A quel punto gli elettori americani potrebbero avere sentimenti meno forti riguardo alla questione monetaria segreta perché si riferisce a eventi di otto anni fa, dice Doug Schoen, un sondaggista che ha lavorato per il presidente democratico Bill Clinton e il sindaco indipendente di New York City Michael Bloomberg.

“Sebbene essere condannati per un crimine non sia una cosa eccezionale, ciò a cui penseranno gli elettori a novembre sarà l’inflazione, il confine meridionale, la concorrenza con Cina e Russia e il denaro speso per Israele e Ucraina”, ha affermato.

Tuttavia, anche un leggero calo nel sostegno di Trump potrebbe essere sufficiente a dare significato al tipo di corsa sottile che questa competizione presidenziale potrebbe diventare. Se qualche migliaio di elettori che avrebbero sostenuto l’ex presidente restassero a casa in uno stato chiave come il Wisconsin o la Pennsylvania, ciò potrebbe fare una grande differenza.

“Penso che avrà un impatto e lo danneggerà come candidato”, afferma Arielle Hale Davis, co-fondatrice di Republican Women for Progress, un gruppo che ha cercato di allontanare il partito da Trump.

Dice che gli elettori più giovani e coloro che hanno un’istruzione universitaria e vivono in periferia erano preoccupati per il comportamento e l’approccio di Trump al governo. READ "Бог підказав, що робити": 12-річний учень влаштував стрілянину в школі в Росії - Новини Росія

“Questi elettori sono davvero riluttanti a tornare dalla parte del Partito Repubblicano di Donald Trump”, dice. “Un verdetto di colpevolezza rafforzerà ulteriormente queste preoccupazioni”.

Ma i migliori repubblicani, molti dei quali hanno assistito al processo per mostrare lealtà al candidato del partito, si sono affrettati a schierarsi dietro di lui.

Il presidente della Camera Mike Johnson lo ha definito un giorno vergognoso nella storia americana. “Si è trattato di un esercizio puramente politico e non legale”.

Per otto anni esperti e oppositori avevano previsto l’imminente collasso politico di Trump, ma si erano sbagliati. La sua campagna presidenziale del 2016 è stata segnata da scandali che probabilmente avrebbero rovesciato un tipico politico, inclusa la conversazione registrata di Trump su Access Hollywood sulle donne palpeggiate, a cui si fa riferimento più volte in questo processo.

Il partito di Trump gli è rimasto in gran parte fedele nonostante i due impeachment e la fine caotica della sua presidenza, durante la quale il Campidoglio degli Stati Uniti è stato attaccato da una folla di suoi sostenitori.

Tutto ciò non ha impedito all'ex presidente di mettere in atto un risveglio politico che lo ha messo nelle condizioni di tornare alla Casa Bianca a novembre.

“A questo punto è un gioco da ragazzi, ma il continuo sostegno di Trump, nonostante il tipo di scandalo che avrebbe demoralizzato letteralmente qualsiasi altro candidato precedente nella storia americana, è davvero sorprendente”, afferma Engel.

Questa storica condanna penale potrebbe essere diversa, soprattutto se gli appelli di Trump fallissero e lui dovesse affrontare la possibilità del carcere.

O forse è solo l’ultimo di una lunga serie di eventi apparentemente devastanti che, col senno di poi, sono stati solo ostacoli sulla strada di Trump verso il potere.

Alan Lichtman, professore all’American University, ha costruito un modello politico che ha predetto con successo il vincitore di ogni corsa presidenziale dal 1984. Tuttavia, riconosce che la condanna penale di Trump potrebbe essere il tipo di cambiamento “catastrofico e senza precedenti” che getta un’ombra nel mondo. Un modello di episodio che cambia il corso della storia.

“I libri di storia registreranno questo come un evento davvero straordinario e senza precedenti, ma molto dipenderà da ciò che accadrà dopo”, afferma.

Il giudizio finale sulla portata della condanna di Trump arriverà agli elettori a novembre. Se l’ex presidente verrà sconfitto, il suo verdetto di colpevolezza sarà probabilmente visto come una delle ragioni della sconfitta.

Se vincesse, potrebbe diventare semplicemente una nota a piè di pagina nella turbolenta ma importante carriera politica di Trump.

“La storia è scritta dai vincitori, come tutti sappiamo”, dice Engel.