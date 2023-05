Un colosso italiano vuole rubare Igor Tudor a Pablo Longoria – Sport.fr

Igor Tudor non garantisce che continuerà la sua avventura sulla panchina dell’Olympique de Marseille la prossima stagione. Il tecnico croato può andare in un altro torneo, e perché no in Serie A, la Juventus lo sta ancora valutando per sostituire Massimiliano Allegri.

secondo “La Repubblica” Tudor sarebbe pronto a tentare la fortuna sul banco della vecchia signora. Nello specifico, il Corriere della Sera e Tottosport hanno annunciato che il croato è al centro della scena nello spirito dell’amministrazione torinese per sedersi in panchina in caso di partenza di Massimiliano Allegri. Agli occhi della dirigenza torinese, Tudor ha grandi vantaggi come la sua importante frequentazione con la Juventus, che ha vestito la maglia bianconera dal 1998 al 2007, prima di diventare vice di Andrea Pirlo nel 2020-2021.

Autore di una prima stagione interessante e molto promettente sulla panchina del Marsiglia in Ligue 1, Theodore potrebbe fare le valigie se la Juventus gli offrisse il posto di allenatore la prossima stagione. C’è un’ulteriore difficoltà per Pablo Longoria (presidente olimpico del Marsiglia) che vorrebbe tenerlo e fornirgli una squadra competitiva per la prossima stagione. Da notare che la Vecchia Signora sta valutando anche Thiago Motta (Bologna) e Rafael Palladino (Monza) per subentrare a Massimiliano Allegri che è più che mai sul seggiolino eiettabile…