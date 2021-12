Un anno dopo Diego, è morto Hugo, il suo adorato fratellino

il Hugo Maradona Viveva a Flegrea, in provincia di Napoli ed è stato tradito dal suo cuore martedì mattina mentre era a casa.



L’argentino era il più giovane di tre fratelli Maradona (Raul è il mezzo) che è diventato un calciatore. Ha iniziato la sua carriera in Argentina e nel 1987 è andato in Italia per Ascoli. Sono stati seguiti da Rayo Vallecano, Rapid Vienna e poi squadre più piccole come Deportivo Italia, Progresso, Futures, Avizpa Fukuoka, Consadole Sapporo e Toronto Italia nel 1999. Quando si ritirò come calciatore, si trasferì in Argentina e poi si trasferì a Porto Rico nel ruolo di ambasciatore della FA per la sua patria. Si è formato nelle Isole Isole Porto Rico nella USL e poi è tornato in Italia, dove ha lavorato come allenatore in diverse accademie di squadra a Napoli.

Negli ultimi anni è tornato nel sud Italia e ha partecipato al calcio giovanile.

Fonte: https://www.gazzetta.gr

