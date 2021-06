Torgan Azar: “Eden sta lavorando duramente per recuperare il ritardo con l’Italia”

Eden Hazard si è infortunato nella partita contro il Portogallo ed è in dubbio nella partita contro l’Italia. Secondo suo fratello, Turjan Azar, il giocatore del Real Madrid è in una corsa su strada per presentare il presente.

Le sue dichiarazioni nel dettaglio:

“Eden sta facendo molto bene. Sta lavorando sodo con la squadra medica per essere pronto per la partita contro l’Italia”, ha detto Torgan, aggiungendo poi: “Eden contro il Portogallo ha lottato su ogni pallone, ha parato, è stato eccellente. Proprio come la sua apparizione nel 2018 contro il Brasile. Ha avuto una stagione difficile, ma gioca senza paura.

È molto importante per tutta la squadra. Sarebbe bello giocare, ma abbiamo dimostrato di poter fare a meno di lui. Possedere la palla, è di grande valore nel portarla e nel sollevare tutti gli altri. Forse funzionerà, non è ancora sicuro al 100%, vedremo di giorno in giorno”.

Scherza su come suo fratello ha affrontato il suo infortunio: “Ho visto la foto di Eden quando ho segnato il gol. A giudicare dall’espressione sul suo viso, sembra incredibile. Non è raro che io sia l’eroe del giorno. È chiaramente il gol più bello che ho segnato con la nazionale”.