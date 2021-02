Un animale unico è stato ucciso in Transcarpazia

Foto: Larissa Oren

Fotografia in Transcarpazia Larisa Ugreen Rara lussazione della cerva bianca. Nella mandria, curata dalle foreste della regione di Mukachevo, questo daino è l’unico di oltre 100 esemplari.

La donna ha pubblicato le foto sulla sua pagina Facebook.

“Ho fatto un safari fotografico nel villaggio di Gorbok, provincia di Mukachevo, sapendo che tra la mandria di oltre 100 capi, c’è una cerva, ed è diversa da tutte. È un albino, cioè ha il pelo bianco. In natura, le persone di solito non vivono con l’albinismo. Ma qui nel branco ci si sente bene! Tuttavia, catturare un individuo su 100 non è facile. La cosa più importante qui: fortuna e perseveranza. I cervi sono timidi e lavorano con l’intera mandria in una direzione. Non vogliono essere fotografati, ma devono. A volte si “schiantano” “quando hanno bisogno di fare complessi calcoli matematici per una via di fuga in modo da non essere fotografati”, ha detto Oren.

