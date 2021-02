La sonda Emirati Hope invia la sua prima immagine di Marte

La sonda Emirati Al-Amal ha inviato la sua prima immagine di Marte il giorno dopo che è entrato nella sua orbita. L’immagine inviata sulla Terra la scorsa settimana mostra Olympus Mons, il più grande vulcano conosciuto nel nostro sistema solare. La sonda Hope ha catturato questa immagine da un’altitudine di circa 25.000 km sopra la superficie del Pianeta Rosso. L’immagine catturata dalla sonda mostra il vulcano all’alba.

Oltre al vulcano Olympus Mons, una foto pubblicata su Twitter dallo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, mostrava altri tre vulcani: Esceras Mons, Pavonese Mons e Arsia Mons.

La Hope Probe è l’ultima delle tre sonde di Marte a utilizzare un periodo di tempo per orbitare attorno a un pianeta vicino quando è più vicino alla Terra. La missione di Hope è studiare i modelli meteorologici del pianeta utilizzando strumenti scientifici.

Si avvicinerà a 1.000 chilometri e orbiterà su Marte, mentre sarà a 55.000 chilometri di distanza durante l’ellisse iniziale. Nelle prossime settimane, la distanza da Marte passerà da 55.000 ore in orbita a tra 22.000 e 43.000 km.

La sonda dovrebbe osservare l’atmosfera marziana per un anno marziano, equivalente a 687 giorni. Nel settembre 2021, si prevede che queste informazioni verranno inviate alla Terra. I dati raccolti saranno disponibili per i test agli scienziati di tutto il mondo. La missione non è solo quella di conoscere il tempo sul nostro pianeta vicino, ma anche di ispirare i giovani degli Emirati Arabi Uniti.