Incoraggia gli studenti a sostenere l’esame “Cow Science”: incoraggia gli studenti a sostenere l’esame Cow Science, UGC dice la differenza | Puthiyathalaimurai – Tamil News | Ultime notizie Tamil | Notizie Tamil online

L’University Grants Committee (UGC) ha inviato una circolare a tutti i Vice Presidenti delle Università incoraggiando gli studenti a scrivere l’esame “Cow Science” condotto dalla campagna Camden Vision. Il test, che si terrà online in tutta l’India, si terrà il 25 febbraio.

Il volantino, firmato dal segretario dell’UGC Rajneesh Jain, ha esortato i vice cancellieri a informare le loro università e college. “Ti scrivo per chiederti di farlo, per pubblicizzare ampiamente questa iniziativa e per incoraggiare gli studenti a registrarsi per questo test. Per favore, portalo all’attenzione delle tue facoltà universitarie”.

La selezione sarà effettuata da Rashtriya Camdeno Ayuj, che è stata istituita dal Ministero della pesca, dell’allevamento animale e dei prodotti lattiero-caseari per diffondere informazioni sulle interazioni economiche, scientifiche, ambientali, sanitarie, agricole e spirituali delle mucche domestiche in India.

Questo test online sostenuto per tutti può essere scritto da studenti delle scuole elementari, medie e superiori e da coloro che studiano in college e università. Tutti i membri del pubblico possono scrivere e tutti coloro che superano il test saranno certificati.

Secondo il leader di Rashtriya Camdeno Ayuj Vallabhai Qadriya, le elezioni si terranno ogni anno. “Abbiamo deciso di condurre un test nazionale sulla scienza delle mucche per creare consapevolezza pubblica sulle mucche tra i giovani studenti e altri cittadini”, ha detto.

