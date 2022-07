UEFA Euro Ladies: “La pressione è ciò che mi motiva”, spiega Thalmann – rts.ch

A 36 anni Gael Thalmann si avvicina alla sua terza major in maglia nazionale dopo Mondiali 2015 ed Euro 2017. L’entusiasmo c’è per scegliere Dean Nielsen, e anche il sorriso, proprio come la forza calma e calma che emana da le sue parole.

“Mi sento bene‘, ha spiegato il portiere del Real Betis, in Spagna, nell’incantevole giardino dell’Olton Hall, che sembra un palazzo d’altri tempi.Abbiamo visto insieme la partita di apertura ieri, sto iniziando a muovermi un po’ verso l’interno“. L’intervista è a Olton Hall Gardens, dove risiedono gli svizzeri. [Salvatore Di Nolfi – Keystone] La pressione è naturalmente presente prima dell’incontro, di cui gli svizzeri conoscono la capitale, contro il Portogallo. Ma questa pressione, che è più presente in una posizione esposta come la sua, è alimentata dall’avventuriero del Toro. “Lo vivo ogni giorno nel club o in nazionale. lo accolgo con favore. È qualcosa che mi motiva.Una personalità forte ma calma.È un ragazzo tranquillo con una personalità latina, credo. Ha molti bagagliDavid Gonzalez, allenatore dei portieri della nazionale svizzera. Ha riempito questo bagaglio delle sue esperienze. È entrata nel calcio professionistico all’età di 17 anni con il Thun, e ha difeso i gol di altri 14 club, in Svizzera, Germania e Italia, prima di entrare nel campionato spagnolo nel 2021. Questo bagaglio, si è anche arricchito, con un track record, di, in particolare i titoli nazionali con Zuchwil nel 2007, Potsdam nel 2009 (Germania), Torres Calcio nel 2013 (Italia) e Servette nel 2021. Contenuti esterni Questo contenuto esterno non può essere visualizzato perché potrebbe utilizzare i cookie. Per visualizzare questo contenuto è necessario consentire i cookie. READ ASPTT Mulhouse: la Champions League torna al Palais des Sports Dallo stadio in cui ha giocato con le sue amiche alle major league, e persino ai giganti del calcio svizzero, ha costruito una carriera che richiede rispetto. Ora ha 96 scelte della maglia nazionale e ha ancora una scintilla di orgoglio negli occhi. “Questo onore. Sono orgoglioso dell’opportunità di poter rappresentare il nostro bellissimo Paese sulla scena europea e mondiale. È sempre una bella emozione indossare questa maglia e scendere in campo per dare il massimo.“ 96 selezioni? Quindi il portiere numero 1 della nazionale svizzera dovrebbe raggiungere le 99 presenze dopo le partite del girone. Cosa, perché no, alimentare il sogno di celebrare un centenario nei quarti di finale di Euro. Ma questo sogno richiede una vittoria sul Portogallo. Anche se la fine della configurazione è difficile. Thalmann rimane calmo e fiducioso. “Non dobbiamo avere paura. Abbiamo qualità straordinarie. Se riusciamo a confermarli sul campo, dovremmo riuscire a prendere i tre punti.“ Leeds, Ludovic Perrochod