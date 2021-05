Tutto ciò che devi sapere sulla presunta PS5 Pro

La PlayStation 5 ridisegnata potrebbe arrivare sugli scaffali più velocemente di quanto ci si aspettasse. Immagini SOPA / LightRocket tramite Getty Images



La PlayStation 5 è un’ottima console con alcuni piccoli fastidi. Forse l’aspetto più fastidioso della nuova console di Sony è l’incapacità di acquistarne una prima che gli sfruttatori abbiano preso possesso di ogni unità disponibile.

Anche questo non è tutto per gli speculatori. Sony non è stata in grado di tenere il passo con la domanda a causa di una serie di fattori, molti dei quali derivano dalla pandemia COVID-19 e dalla miriade di modi che hanno interrotto la produzione e la logistica. Sony incolpa la carenza di semiconduttori per la mancanza di hardware PS5 in natura e la società ha suggerito che una riprogettazione potrebbe aiutare a mitigare la carenza.

Sony CFO Hiroki Totoki Recentemente ha detto agli investitoriAd esempio, possiamo trovare forse [a] La seconda risorsa [for semiconductors]Oppure, modificando il design, possiamo affrontarlo [semiconductor shortages]Nella previsione degli utili della società per il quarto trimestre del 2021.

proprio adesso, DigiTimes sta segnalando Secondo fonti della catena di fornitura, la nuova console PlayStation 5 potrebbe iniziare la produzione nel secondo o terzo trimestre del 2022.

Secondo i rapporti, la nuova PS5 – che è principalmente la PS5 Pro – utilizzerà la nuova CPU 6nm “semi-dedicata” di AMD al posto dell’attuale CPU AMD Zen 2 8-core 7nm che si trova nell’attuale PS5. Ciò potrebbe significare un controller più potente ed efficiente, anche se non è chiaro perché questi nuovi semiconduttori siano più facili da ottenere rispetto a quelli attuali. Potrebbe avere senso implementare un aggiornamento di metà ciclo di vita il prima possibile, data l’attuale carenza. (La PS4 Pro è uscita dopo 3 anni del ciclo di vita di PS4.)

Ovviamente, insieme a una CPU più veloce ed efficiente, c’è molto di più che vorrei vedere da PS5 Pro, tra cui più spazio di archiviazione, un design meno dispendioso, un design più compatto che si adatta a scaffali e centri di intrattenimento e solo un’esperienza meno buggy in tutto il posto.

Qualunque cosa accada, la PS5 Pro è ancora lontana ed esiste ancora solo nel regno della speculazione e dell’immaginazione. Sono sicuro che questo accadrà (perché Sony non sta approfittando della PS5 Pro e del nuovo modello “Slim” per sostituire l’originale?) Ma quando – e in che forma – resta da vedere.

Nel frattempo, ti auguriamo buona fortuna per trovare la PS5. Ne avrai bisogno.