SEGA Lost Judgment arriva su PS5 e Xbox Series X | S a settembre

Sega E il Ryu Ga Gotoku Studio Sono tornati di nuovo e annunciano ufficialmente un sequel acclamato dalla critica Regola Video gioco.

Rilascio in 24 settembre 2021, Il seguito Giudizio perso Darà ai fan un film emozionante, ricco di azione ed enigmatico che si intreccia con elementi di spionaggio della polizia e corruzione all’interno della legge.

Annuncio ▼

Giudizio perso Riporterà i giocatori nei panni del detective Takayuki Yagami, un combattente di strada trasformato in avvocato, mentre indaga su un crimine apparentemente perfetto con il suo ex partner, yakuza Masaharu Kaito. Quello che inizia come un racconto di vendetta rivela una rete intricata causata da diverse fazioni improbabili che approfittano di un sistema legale violato. Mentre i cadaveri si accumulano, Takayuki deve decidere tra difendere la legge o ottenere giustizia.

Le novità della serie Yakuza sono le mosse e le posizioni di combattimento in forma libera, così come le azioni investigative che utilizzano nuovi strumenti, tracciamento furtivo e tattiche furtive astute.

I giocatori possono anche vedere più del centro di Tokyo e Yokohama immergendosi in luoghi e luoghi originali. I giocatori possono giocare in Club SEGA e persino gestire casi di gente del posto e altro ancora.

Giudizio perso Viene lanciato in tutto il mondo in una data 24 settembre 2021 Disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X | S, così come PlayStation 4 e Xbox One.

