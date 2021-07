Tutti i buchi neri ruotano nella stessa direzione?

Ogni giorno impariamo di più sui buchi neri. Abbiamo ancora teorie da confermare (o confutare); Ma è sempre meno insolito per scienziati e astrofisici. Non abbiamo appena iniziato a prendere Immagini buchi neri, ma oltre a questo, il Premio Nobel per la Fisica 2020 è andato alle mani Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Geis Per il suo lavoro teorico e pratico sui buchi neri.

Sappiamo come si formano i buchi neri. Sappiamo che tipo di buchi neri ci sono, li abbiamo scoperti sia all’interno che all’esterno della Via Lattea e, come abbiamo detto, abbiamo iniziato a immaginarne alcuni indirettamente. Ma ci sono ancora dubbi a riguardo, in quanto appare questo thread Reddit in cui l’utente si chiede se tutti i buchi neri girano in tutte le direzioni. Ma vediamo Dove ruotano i buchi neri?

Prima di tutto, devi chiarire una cosa. Nello spazio non c’è su, né giù, né sinistra né destra. Questi segnali vengono riconosciuti dalla persona che esegue il monitoraggio, cioè, siamo. Infatti nel post reddit Diversi utenti hanno indicato che “non c’è un indirizzo valido nello spazio”. Pertanto, deve essere preso in considerazione quando si effettuano osservazioni e si imposta un punto di riferimento.

Tuttavia, nonostante questo Non tutti i buchi neri girano dalla stessa parte. Infatti, non possiamo nemmeno vedere direttamente come ruotano questi oggetti; Ma possiamo vedere come si muove tutto intorno e come va. E se confrontiamo due buchi neri, allora possono coincidere quando girano o meno. Perché non esiste una direzione in cui ruotano tutti contemporaneamente, come nel caso delle galassie o anche all’interno dei sistemi planetari.

Non ci sono né buchi neri né all’interno del sistema solare: non c’è una sola rotazione

Facciamo un altro strano esempio. Anche considerando che abbiamo fissato un punto di riferimento, Nemmeno all’interno del nostro sistema solare, tutti i pianeti ruotano nella stessa direzione; Quindi, naturalmente, questo non accade nemmeno all’esterno. Per capirci meglio, vediamo cosa succede nel sistema solare. Se dovessimo osservare il sistema solare dall’alto, cioè da quello che chiamiamo il Polo Nord dei pianeti, vedremmo che la maggior parte di essi ruota in senso antiorario. Tranne due pianeti.

All’interno del sistema solare, Venere e Urano non ruotano nella stessa direzione degli altri pianeti.

per questa parte, Venere Ruota nella stessa direzione in senso orario. L’altra eccezione è Urano, che non lo condivide con l’altro pianeta. E cioè, ha una strana inflessione: il suo asse di rotazione sarà all’equatore, non al meridiano. Questo potrebbe essere dovuto alla loro presenza Gli incidenti che gli hanno fatto cambiare ruolo دور, Come mostrato in BBC Mondo

Questo video mostra come ruotano i pianeti, per rendere più facile capire come fa Urano:

In breve, non tutti i buchi neri ruotano nella stessa direzione, né fanno altre cose come le galassie o all’interno dei sistemi planetari. Il caos c’è. E non succede niente. Perché se ce ne fosse uno Indirizzo corretto Allora dovremo ripensare a molte cose.