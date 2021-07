Primeur: il sismologo robotico di InSight rivela i profondi segreti di Marte

Il “sismologo automatizzato” di InSight si affaccia su Marte Immagine NASA/JPL-Caltech

InSight afferma un “robot terremoto” Dal 2018 su Marte Lì hanno osservato il tremore e il tremore del pianeta, chiamati terremoti di Marte, che potrebbero rivelare lo stato interiore del nostro vicino cosmico. Negli ultimi due anni, più di cinquecento sono passati sotto i suoi proverbiali piedi.

Seguendo da vicino quei terremoti, i ricercatori sono stati in grado di ricostruire l’interno del pianeta. La velocità e la direzione di queste onde sismiche dipendono dal materiale che attraversano. In precedenza, questo tipo di dati era disponibile solo sulla Terra e sulla Luna.

grande cuore liquido



Dopo aver analizzato le onde, tre gruppi di ricerca internazionali Strutture “da vedere” che raggiungono gli 800 km di profondità. Le misurazioni hanno anche rivelato che lo spessore della crosta marziana è da 24 a 72 chilometri Più spessa della superficie terrestre, che si trova a soli 7 chilometri sotto gli oceani. Anche la corteccia è composta da due o tre strati.

L’interno del pianeta scorre come previsto cuore liquidoCon un diametro di 1.830 km, si è rivelato leggermente più grande del previsto. Il bordo esterno della sfera liquida si estende fino a metà strada tra la superficie e il centro del pianeta.

Si è scoperto che sotto la sua superficie Marte ha un solo strato roccioso sotterraneo, con uno spessore di 500 km, mentre la Terra ha due strati. Il nucleo, come il nucleo della Terra, è costituito principalmente da ferro e nichel e ha anche una densità leggermente inferiore a quanto si pensasse in precedenza.

Presi insieme, i risultati dovrebbero aiutare a ricostruire la nascita di Marte miliardi di anni fa. Nei prossimi anni, InSight registrerà più terremoti, affinando la visione interna del pianeta. In questo modo, i ricercatori sperano anche di scoprire cosa è successo all’interno negli ultimi miliardi di anni.

vulcano più grande



Marte ha ancora alcuni grandi misteri, come il motivo per cui il pianeta contiene il vulcano più grande del sistema solare (Olympus Mons è ora estinto), mentre ha pochi vulcani rispetto alla Terra di oggi. Rivelando in dettaglio gli interni di entrambi i pianeti, si può scoprire da dove vengono le differenze.

Un’altra questione aperta è dove è andato a finire il campo magnetico di Marte. Sulla Terra, il nucleo che scorre agisce come una sorta di dinamo che genera il campo, ma un tale campo è quasi assente su Marte. La possibile spiegazione – che il nucleo una volta liquido ora si è congelato – può effettivamente essere eliminata con i nuovi dati di misurazione.