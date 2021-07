Ancora una volta, la Via Lattea è al centro di un annuncio sorprendente che rivela la prima scoperta dell’intera Romania, grazie alle continue analisi che sono state fatte nell’universo. Nello specifico, gli scienziati hanno scoperto per la prima volta un nuovo processo di formazione stellare nella Via Lattea, e sono stati in grado di scoprirlo dopo nuove immagini prese dal centro della nostra galassia, e tutto è una grande sorpresa per molte persone.

La Via Lattea crea costantemente stelle grazie alle combinazioni di materia nel nostro universo, e ora gli scienziati hanno scoperto un nuovo processo di questo tipo, che è ben avviato. Stiamo parlando di un’incredibile scoperta basata sul metanolo in una regione della Via Lattea che non sembra avere stelle completamente formate, ma sta ancora accadendo, almeno secondo recenti osservazioni degli astronomi.

La Via Lattea: l’incredibile scoperta, prima dell’umanità

Qui la Via Lattea ha rilevato un processo di formazione stellare che è ancora agli inizi, il che è una grande sorpresa perché nessuno pensava che una cosa del genere sarebbe stata possibile in questo momento. Nonostante ciò, gli scienziati sono stati in grado di utilizzare i telescopi a raggi X per qualcosa che non sembrava mai del tutto possibile, ma cose buone possono ancora accadere all’umanità, anche se quelle stelle sono lontane da noi.

“Questo è un passo importante per risolvere questo mistero di vecchia data del residuo di supernova mancante. Poiché la luce visibile viene assorbita in questa densa nube attorno alle stelle, la maggior parte dei telescopi ottici non rivela molto. Poiché lo studio GLOSTAR rileva un’ampia gamma di emissioni radio , come il metanolo per le molecole di idrogeno ionizzate, sono in grado di studiare la formazione stellare massiccia da stadi molto precoci a stadi relativamente tardi, il che è importante per ottenere un quadro completo della formazione stellare nella Via Lattea.

La Via Lattea è stata monitorata per la scoperta di queste stelle da diversi telescopi che erano in uso da molto tempo, uno dei quali aveva più di 50 anni, ma erano ancora necessari nel processo. La regione in cui si stanno formando nuove stelle nella Via Lattea potrebbe essere una fonte di informazioni per comprendere meglio come avviene questo processo, ovviamente nel corso di diverse generazioni perché non avviene così rapidamente come molte persone immaginano.

Gli scienziati stanno ancora osservando da vicino la Via Lattea, quindi è molto probabile che tali scoperte verranno fatte nel prossimo futuro.