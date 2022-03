Tre ristoranti di Kuala Lumpur entrano nella lista dei 50 migliori ristoranti in Asia da 51 a 100 | Malaysia

Il capo chef del ristorante e wine bar Cilantro Takashi Kimura è lieto che il raffinato ristorante sia ora classificato al 93° posto nell’elenco ampliato dei 50 migliori ristoranti asiatici. – Foto per gentile concessione dei 50 migliori ristoranti dell’Asia

Kuala Lumpur, 22 marzo – In preparazione per i 50 migliori ristoranti in Asia per il 2022 che saranno annunciati il ​​29 marzo, è stato rivelato oggi l’elenco ampliato da 51 a 100 ristoranti e ci sono tre ristoranti a Kuala Lumpur.

Nadodi al numero 62, Eat and Cook al numero 81 e Cilantro Restaurant & Wine Bar al numero 93. Poco più di una settimana fa Eat and Cook ha ricevuto anche il premio American Express One To Watch 2022.

Cenare con piatti classici francesi utilizzando gli ingredienti giapponesi di Cilantro come una ciotola di aragosta o un pho. – Foto per gentile concessione dei 50 migliori ristoranti dell’Asia

Per un ristorante che non ha nemmeno due anni, Eat and Cook sta vivendo davvero un ottimo anno.

L’elenco di quest’anno include vecchi stabilimenti come il Cilantro Restaurant & Wine Bar, attivo da quasi 20 anni.

Mangia e cucina al Bukit Jalil utilizza moderne tecniche culinarie per creare creazioni culinarie uniche basate sui ricordi del cibo degli chef. – Foto per gentile concessione dei 50 migliori ristoranti dell’Asia

Per Nadudi sono saliti al 62esimo posto, rispetto al 99esimo dello scorso anno.

La domanda nella mente di tutti è se i partecipanti precedenti all’elenco ampliato dell’anno scorso come Dewakan e Gēn arriveranno alla lista dei 50 migliori ristoranti dell’Asia di quest’anno.

Nel 2019, Dewakan ha raggiunto il 46° posto nella lista. Per l’elenco ampliato del 2021, Dewakan si è classificato 66esimo mentre Gēn根 di Penang è arrivato al 92esimo.

L’elenco ampliato copre ristoranti di 12 paesi e regioni, con la Grande Cina che domina la classifica. Lo scalatore più alto è Jin Sha a Hangzhou, in Cina, dove ha scalato 38 posizioni occupando il 51° posto.Adachi Sushi a Taipei è stato il più alto ingresso quest’anno al 52°.

L’elenco 51-100 di quest’anno include 25 nuove voci e mette in evidenza i talenti emergenti nella regione. Siamo entusiasti di condividere questo elenco per mostrare l’ampiezza e la diversità della scena gastronomica asiatica, nonché le nuove tendenze culinarie”, ha affermato William Drew, Direttore dei contenuti per i 50 migliori ristoranti asiatici.

Il team di persone dietro Nadodi che realizza piatti indiani innovativi. – Foto per gentile concessione dei 50 migliori ristoranti dell’Asia

I Premi promossi da S.Pellegrino & Acqua Panna festeggeranno il loro 10° anno.

Segui la grande rivelazione della tanto attesa lista 2022 dei 50 migliori ristoranti dell’Asia tramite la premiazione online del 29 marzo alle 17 tramite i 50 migliori ristoranti dell’Asia su Facebook @ Asias50BestRestaurant o il loro canale YouTube https://www.youtube.com/c/worlds50best