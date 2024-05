Trasformazione dei materiali mediante spettroscopia Raman

La spettroscopia Raman è un metodo di analisi ottica per misurare le proprietà vibrazionali delle molecole. Lo spettrometro Raman dispone di analisi di processo avanzate, che forniscono dati compositivi a risoluzione migliorata, risposta lineare alla concentrazione, test non distruttivi e la capacità di fornire misurazioni in tempo reale dei campioni senza la necessità di gas di trasporto o di un sistema di campionamento.

Vantaggi della spettroscopia Raman Ricche informazioni compositive Risposta quantitativa e lineare Non distruttivo (non è richiesta la preparazione del campione) Misura tutti i tipi di campioni: Solido/polvere/argilla

Gas liquido

Campioni eterogenei Tempo di misurazione rapido (da millisecondi a secondi, non minuti) L'acqua ha un segnale debole

Applicazione nel riciclaggio delle batterie agli ioni di litio

Spettroscopia Raman Fornisce informazioni dettagliate sui cambiamenti fisici e chimici all'interno dei componenti delle batterie, consentendo ai ricercatori e alle industrie di migliorare e monitorare il processo di riciclaggio.

Grazie alla sua capacità di fornire risultati di analisi rapide online in pochi secondi, la spettroscopia Raman migliora la produttività e consente il controllo in tempo reale dei processi di conversione dei metalli acquosi per importanti elementi delle batterie come litio, manganese, cobalto e altri.

Miglioramento dell'efficienza e della produttività nei processi idrometallurgici utilizzando la spettroscopia Raman

Questo articolo esaminerà un caso di studio su come Spettroscopia Raman È stato utilizzato per migliorare in modo significativo l'efficienza e la produttività nel trattamento idrometallurgico delle batterie agli ioni di litio esaurite presso un'importante azienda statunitense di riciclaggio di batterie.

Adottando la spettroscopia Raman per il controllo del processo online e il monitoraggio in tempo reale, l’azienda ha ottenuto miglioramenti significativi nel recupero di elementi preziosi come cobalto, litio e manganese dalle batterie. Ciò ha comportato un aumento della produttività, un utilizzo ridotto di rifiuti e reagenti e un notevole risparmio sui costi.

