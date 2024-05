Il bug di Waze lascia uno strano messaggio sullo schermo che confonde gli utenti

A differenza di Google Maps, Waze necessita di una connessione Internet per scaricare e caricare le informazioni sul traffico. Se stai guidando in un'area senza connettività cellulare, l'app non ti fornirà bollettini sul traffico aggiornati né suggerirà percorsi alternativi. Questo sembra facile da capire. Non c'è Internet, nessun traffico aggiornato e nessun percorso alternativo. Ma per ognuno Autosviluppo Gli utenti di Waze hanno notato un nuovo messaggio visualizzato sullo schermo che dice “Utilizza mappe offline”. C'è solo un problema. Waze non ha mappe offline.”