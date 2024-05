Il Galaxy Watch 6 offre una permuta di $ 100 per qualsiasi smartwatch

Se hai un vecchio smartwatch che non è più utile, Samsung distribuirà almeno $ 100 se lo scambi con un Galaxy Watch 6.

disponibile Attraverso Samsung.comIL Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic Entrambi si qualificano per un credito commerciale minimo di $ 100. Samsung afferma che questo è per “qualsiasi smartwatch, in ogni caso”. È superiore alla solita offerta di soli $ 10, più l'occasionale credito potenziato di $ 50 che Samsung a volte offre.

Potresti ottenere di più per alcuni orologi, come i modelli più recenti di Apple Watch e molti modelli di Samsung Galaxy Watch. Ad esempio, la permuta di un Galaxy Watch 4 ti darà un credito di $ 150 purché l'orologio sia in buone condizioni.

Ma se hai, ad esempio, uno smartwatch Fossil e stai cercando di passare a qualcosa di nuovo, puoi scambiarlo per $ 100 con un Galaxy Watch 6. È significativamente più alto del credito di permuta che otterresti da Best Buy, Per esempio. .

Questa è un'offerta a tempo limitato e non ci sono ancora informazioni su quando finirà. Questo vale sia per Galaxy Watch 6 che per Watch 6 Classic, Ma solo su Samsung.com.

Vale la pena notare che questa offerta si aggiunge ai grandi sconti esistenti, Con uno sconto fino a $ 130 su alcuni modelli.

Maggiori informazioni su Samsung:

Segui Ben: Twitter/X, DiscussioniE Instagram