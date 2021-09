VRNJACKA BANJA – Il ministro dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico Nenad Popovic ha inaugurato il Centro regionale per l’innovazione delle start-up a Vrnjacka Banja e ha espresso fiducia che i giovani innovatori del futuro svilupperanno innovazioni nel turismo che verranno applicate in tutta la Serbia e oltre.

“Vrnjacka Banja, con un milione e duecentomila notti all’anno, merita di avere un tale centro di innovazione. Con lo sviluppo delle tecnologie nel mondo moderno, il turismo come il ramo dell’economia in più rapida crescita nel mondo moderno, impressionante hotel moderno le capacità sono costruite qui, quindi dobbiamo costruire risorse umane e capacità di innovazione a Vrnjacka Banja perché la conoscenza è la nostra risorsa più importante per lo sviluppo futuro”, ha affermato Popovic.

Foto: Ufficio del Ministero dell’Innovazione e dello Sviluppo Tecnologico

Ha notato che in tutti i moderni centri turistici, specialmente nelle economie più potenti come America, Israele e Germania, ci sono centri così innovativi, in modo che possano venire coloro che vengono a riposarsi dal lavoro.

“Vogliamo nomadi digitali da tutto il mondo che vengono qui, così come i nostri giovani, che vogliono godersi un piacevole soggiorno nella natura, sfruttare le possibilità delle acque termali, del turismo termale come quelli di Vrnjačka Banja, ma anche avere l’opportunità di lavorare in modo moderno “hanno una tale opportunità è qui e dobbiamo promuoverla al massimo in futuro come una delle potenzialità turistiche di Vrancaca Banya”, ha spiegato Popovic.

Foto: Ufficio del Ministero dell’Innovazione e dello Sviluppo Tecnologico

“I giovani che vivono qui e vogliono avviare un’attività in proprio e impegnarsi nell’innovazione, avranno il pieno sostegno sia dei comuni che del governo della Repubblica di Serbia. Il governo ha stanziato 36 milioni di dinari per questo progetto, ma non lo faremo. fermati qui Continueremo a finanziare questo, così come tutti i centri di avviamento in altre regioni della Serbia, in modo che possano funzionare senza problemi e in modo che i bambini che vogliono innovare abbiano tutta l’assistenza finanziaria e la direzione necessarie – dall’idea alla realizzazione .” Popovich.

Ha notato che Francaka Banya ha un altro potenziale importante, che è la Facoltà di Ospitalità e Turismo, che ha un migliaio di studenti. Popovich ha annunciato la possibilità di iscrivere studenti russi per studi di master e dottorato in questo college. Il sindaco di Vrnjačka Banja, Boban Đurovi, ha affermato che il Centro regionale per l’innovazione intelligente è stato aperto in tempo, principalmente a causa dello sviluppo accelerato del comune, grazie al quale Vrnjačka Banja si è assicurata un posto nel digitale. Mappa della serbia e dell’europa.

Foto: Ufficio del Ministero dell’Innovazione e dello Sviluppo Tecnologico

“Il centro di innovazione regionale contribuirà allo sviluppo di Vrnjacka Banja e aprirà molte opportunità per i giovani che vogliono sviluppare i propri talenti o creare le proprie startup”. Sono contento che così tanti giovani vedano questo hub di startup come un luogo dove possono realizzare le loro idee e ambizioni. Dico ai giovani che il comune fornirà loro tutto il supporto necessario lungo il percorso”, ha detto Djurovic.

