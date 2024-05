– NUM, ANDAAS e i loro partner offrono la fresatrice a 5 assi AMU260

Articolo sponsorizzato

ANDAAS e i suoi partner, in collaborazione con NUM, hanno sviluppato innovative fresatrici a 5 assi ad alta velocità.

Utilizzando le ben note elevate prestazioni e flessibilità del sistema CNC NUM, la velocità di lavorazione e la qualità sono spinte all’estremo e l’interfaccia uomo-macchina è completamente personalizzata in base ai requisiti ANDAAS.

In qualità di azienda leader a livello mondiale quotata alla Borsa cinese, Guandong Anda Automation Solution Co., Ltd. Produce e vende soluzioni tecnologiche per il controllo dell'applicazione di fluidi nei processi produttivi a clienti di un'ampia gamma di settori.

Le soluzioni di sistema efficienti e di alta qualità sviluppate da ANDAAS vengono utilizzate nei mercati ad alta tecnologia, come la produzione di smartphone, l'aerospaziale, la mobilità elettrica e l'assistenza medica.

Da luglio 2022 ANDAAS amplia sistematicamente il proprio portafoglio sviluppando fresatrici a 5 assi. Per il suo ultimo progetto, la macchina utensile all'avanguardia AMU260, ANDAAS si è avvalsa dell'esperienza di NUM come leader nella tecnologia CNC.

L'hardware NUM ad alte prestazioni combinato con gli algoritmi software mirati NUMhsc forniscono una soluzione completa e comprovata per ottenere la massima qualità alle velocità più elevate nella lavorazione a 5 assi.

L'AMU260 dispone anche dell'avanzato software di simulazione Flexium 3D di NUM. Per quanto riguarda il sistema di controllo, NUM ha supportato il progetto nella creazione del sistema ICS, che fornisce all'utente una telecamera, un sistema di misurazione dello strumento VTM e la funzionalità WeChat.

Il sistema di misurazione utensile (VTM) è completamente integrato nel sistema CNC di NUM e garantisce la massima precisione nelle operazioni di lavorazione. NUM ha inoltre contribuito allo sviluppo del pannello di controllo digitale della macchina utensile.

Le caratteristiche principali dell'AMU 260 sono:

• Sistema di raffreddamento centralizzato per migliorare le prestazioni

• Sistema di lubrificazione automatica per un funzionamento regolare

• Sistema di cambio utensili automatico con 40 utensili (140 utensili opzionali)

• Motore mandrino ad alta velocità fino a 24.000 giri/min

• Sistema di controllo avanzato con controller NUM Flexium+ 68 e pannello touch da 23,8 pollici

• Funzione RTCP (Tool Center Point) in tempo reale per la produzione di precisione

• Il software ICS personalizzato agevola il funzionamento e la connettività intelligenti

• Recinzione dei chip e sistemi di raffreddamento per una gestione efficiente dei chip

• Garanzia meccanica di 1 anno e garanzia della console di 2 anni per la massima tranquillità

Oltre a NUM, ANDAAS ha scelto di supportare il suo partner strategico Shanghai Weiyan Precision Technology Co., Ltd (WPT) per supportare lo sviluppo dell'AMU260.

Per il progetto AMU260, hanno fornito un monitor dell'utensile basato sull'elaborazione delle immagini (VTM) per l'imaging CCD 2D dell'utensile da taglio per il monitoraggio preciso dei contorni nel progetto AMU260.

“Insieme al nostro stimato partner ANDAAS, abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra abilità nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia nelle applicazioni di fresatura a cinque assi.

“Integrata con i controlli CNC NUN più flessibili e aperti, la fresatrice AMU260 è una testimonianza di innovazione, che combina hardware ad alte prestazioni e software funzionale completamente personalizzato per offrire precisione ed efficienza di produzione senza precedenti”, aggiunge Longwei Jiang, direttore di NTC China. .