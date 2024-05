Sembra che YouTube abbia trovato un nuovo modo per combattere i blocchi pubblicitari, ed è molto fastidioso

YouTube non è un fan degli ad blocker e il sito di streaming video potrebbe portare questa opposizione a un nuovo livello. I rapporti affermano che YouTube ha iniziato a saltare i video e a disattivare l'audio per qualsiasi utente che sta attualmente utilizzando un blocco degli annunci nel tentativo di costringere le persone a disattivare il software.

Questa notizia arriva da un post che ha scritto Utente Reddit SDHD4K (attraverso Corpo del robot) che mostra un video che spiega come YouTube sta iniziando a utilizzare i blocchi degli annunci. Se rileva un blocco degli annunci, il sito di streaming passa direttamente alla fine del video. Altri utenti affermano che l'audio nei video è stato disattivato, indipendentemente da dove hanno spostato il cursore del volume.

Gli sviluppatori del blocco degli annunci sembrano essere consapevoli del cambiamento e hanno già iniziato a risolverlo. Gli utenti hanno menzionato nello stesso thread di Reddit che Ublock Origin e Opera GX hanno già trovato una soluzione alternativa. Non ci sono informazioni sul fatto che altri sviluppatori abbiano escogitato soluzioni alternative.

YouTube sta lavorando su come disattivare i blocchi degli annunci, poiché sta perdendo entrate pubblicitarie a causa delle estensioni. Dal punto di vista di YouTube, preferiscono che gli utenti paghino per il livello YouTube Premium o guardino gli annunci che appaiono prima e durante i video.

Ma gli utenti si lamentano del fatto che le misure adottate da YouTube stanno causando sofferenza al servizio. All'inizio di quest'anno, sono emerse segnalazioni di fastidiosi ritardi per gli utenti di YouTube con il blocco degli annunci abilitato, qualcosa che YouTube ha utilizzato in precedenza per ostacolare gli utenti. Tuttavia, ha detto un portavoce di YouTube Android Centrale Mentre “recenti segnalazioni di utenti che hanno riscontrato ritardi nel caricamento su YouTube non sono correlate ai nostri sforzi di rilevamento del blocco degli annunci”.

La lotta di YouTube contro gli ad blocker probabilmente non finirà mai e la società non sarà mai soddisfatta finché le estensioni non avranno un impatto sulle sue entrate pubblicitarie.

