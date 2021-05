Tour Italy: The Strongest Bettiol on the Vineyards

Alberto Pettiol è uscito vittorioso dalla tappa più lunga del Giro che si è conclusa giovedì presso i vigneti dell’Ultrabo, a Stradella, a 231 km di distanza.

L’italiano, sorprendente vincitore del Flanders Tour nel 2019, è stato il più forte in una rottura di 23 corridori dal fiume in questa fase di transizione tra Trentino e Lombardia. Due giorni fa in montagna le capitali della maglia rosa, il colombiano Egan Bernal, e i suoi rivali.

A Stradella, il distacco ha raggiunto il culmine di oltre 23 minuti tra Bettiol e il gruppo a ruota libera, guidato dagli uomini del pianoforte di Bernal. Senza il belga Rymco Evenbuell e l’italiano Giulio Ciccone, che ha abbandonato la gara dopo essere caduto mercoledì sul circuito di Paso de San Valentino davanti a Sega de Ala.

“È stata una giornata molto lunga, lunga chilometri. Ma con il caldo, le cose stavano andando bene. Abbiamo avuto il tempo di pensare a molte cose”, ha detto Bernal.

Il colombiano ha detto di aver parlato con l’italiano Damiano Caruso, secondo nella classifica generale, nei minuti 2 e 21 secondi. “Ci siamo salutati con Simon Yates, abbiamo un buon rapporto”, ha aggiunto il portatore della maglia rosa del britannico, il suo concorrente più pericoloso se è efficace come nella tappa della Sega de la.

– No + Grinta + Testa di Bernal –

Tutti hanno pensato alle prossime due tappe che si sono concluse in bellezza. Nell’Alp de Mira, venerdì, dopo aver scalato 9,7 km, con una pendenza media del 9%. All’Alpe Motta, vicino al confine svizzero, sabato, a conclusione di una tappa che ha attraversato due corsie oltre i 2.000 metri, altezza che si addice a Bernal, che vive sugli altopiani della Colombia.

Resta il fatto che il fallimento del colombiano, seppur relativamente, nella difficile salita di Sega de Not ad aver rilanciato la corsa alla maglia rosa. “Devo gestire il mio vantaggio”, ha detto Bernal. “Devo correre con Grinta + ma anche con la testa. Non dovresti sbagliare”.

“Non ho tutte le carte in mano”, concorda Yates, indicando circa tre minuti e mezzo nell’arrangiamento. Ma, avendo affrontato la situazione opposta nel 2018 quando è crollato negli ultimi tre giorni di gara, sa che negli ultimi anni del Giro si sono verificati rovesci inaspettati della situazione.

Prima di questi incontri, Petiol ha firmato la sua prima vittoria personale in un Grand Tour, anche la prima per il suo team EF Education da quando ha lasciato Torino. Ha condannato il tentativo del francese Remy Cavagna, rimasto solo davanti all’ingresso per altri 30 chilometri.

“Forse era un po ‘lontano”, ha lamentato il campione francese cronometro, che si era unito e ha subito schiacciato la Toscana a 7 chilometri dalla fine. Per l’Auvergnat, la prossima e ultima occasione arriverà una domenica durante il periodo di sperimentazione a Milano.

Sulla linea di porta, Petiol ha battuto il connazionale Simone Consoni di circa quindici secondi. Debolezza nei toni di questo Giro che ha portato, proprio come nel 2019, a vittorie ciclistiche italiane in cinque tappe con cinque corridori diversi (rispetto ai sei del 2020 ma con due concorrenti).