Tolosa. Rivelato a The Voice, Cyprien sarà il rappresentante della Francia all’Eurovision?

Il cantante di Tolosa Cyprien Zeni è uno dei 12 artisti che hanno presentato domanda per rappresentare la Francia all’Eurovision il 14 maggio 2022 a Torino, in Italia. (©Screenshot)

E se un cantante di Tolosa rappresentasse la Francia all’Eurovision? Sabato 14 maggio 2022 la città di Torino, in Italia, ospiterà il 66e edizione del famoso concorso che drena le voci più belle d’Europa sullo stesso palco per una sera.

Finalista di The Voice 2021

12 candidati sono in lizza per rappresentare la Francia. Tra questi c’è il tolosaino di origine reunionese Cyprien Zeni. Quest’ultimo non è sconosciuto agli appassionati di casting e tele-ganci visto che è stato finalista nell’edizione 2021 di The Voice, su TF1, dove era nella squadra allenata da Amel Bent. Un viaggio formidabile che lo ha visto inciampare sull’ultimo gradino, battuto da Marghe.

Una serata su Francia 2 5 marzo

Una serata dentro prima serata su Francia 2 Deciderà tra i 12 candidati, sabato 5 marzo 2022. Cyprien si sfiderà con un brano intitolato “La mia famiglia”, dove parla delle sue radici e in cui rende omaggio alla sua famiglia. Una canzone di tre minuti orecchiabile, allegra, colorata e ottimista

Il portabandiera della Francia a Eurovision 2022 sarà scelto in egual modo dal pubblico ma anche da una giuria presieduta dalla cantante Jenifer.

I nomi degli altri 11 finalisti

Vengono nominati gli altri 11 finalisti Alvaz e Ahen con “Fulenn”, Elia con “Telefono”, Elliott con “La tempesta”Elena a Parigi con “Paris mon amour”, John con “Signora”, Giovanna con “Browser”, Giulia con “Silenzio”, mario con “Canzoni d’amore” Paolina Chagne con “Notte Paolina”, Sam con “Dov’è? ” e soa con “Solo”.

