TikTok Trends 2021: tempo impiegato, ricerca di contenuti e impatto sugli utenti

Per vedere come gli utenti vedono il tempo che trascorrono nell’app, TikTok ha fatto un studio In collaborazione con Kantar con più di 7000 persone e in 8 paesi (Francia, USA, Canada, Germania, Spagna, Regno Unito, Italia e Indonesia).

Tempo trascorso su TikTok

Secondo lo studio, gli utenti trascorrono sempre più tempo su TikTok, a scapito di altre fonti di intrattenimento. Infatti, oltre il 35% degli utenti intervistati ha dichiarato di aver passato meno tempo davanti alla TV, ma anche meno tempo ad ascoltare podcast, guardare video, leggere… da allora sono stati su TikTok.

Impressionante anche l’attenzione che i suoi utenti riservano a TikTok: il 46% degli intervistati ha dichiarato di guardare i contenuti della piattaforma senza essere distratto.

Video motivazionali ed educativi

Per capire perché alcuni tipi di contenuti funzionano meglio di altri, devi preoccuparti di quali contenuti desiderano i tuoi utenti. Quindi TikTok si sforza di determinare quali video sono più attraenti per lei e più stimolanti.

Tra i principali trend citati dallo studio troviamo i video didattici, ma anche quelli che permettono di trovare ispirazione per la cucina, il trucco, l’artigianato o anche i viaggi.

Lo studio indica inoltre che sempre più utenti utilizzano l’app come mezzo di condivisione e condivisione. Molte persone lo usano con amici o familiari, per scambiarsi video, completare sfide o condividere indicazioni.

In che modo TikTok influisce sul comportamento degli utenti?

Per determinare l’impatto positivo o negativo dell’app sui suoi utenti, TikTok ha messo in dubbio il legame tra il tempo trascorso sull’app e i sentimenti dei consumatori. Secondo lo studio, i risultati sono stati positivi con oltre l’80% dei partecipanti che ha affermato di voler trascorrere lo stesso o più tempo su TikTok in futuro.

Anche il coinvolgimento è molto potente: il 92% degli intervistati afferma di intraprendere un’azione (come, commentare, condividere, seguire o cercare) dopo aver visto un video. Altro dato interessante per i brand che vogliono comunicare sulla piattaforma, quasi il 25% degli utenti conferma di cercare prodotti dopo aver visto TikTok.

La Generazione Z è la più presente

Non sorprende che a guidare l’app siano le generazioni più giovani, in particolare la Generazione Z (nata dopo il 1996). Sono anche quelli che generano il maggior numero di acquisti su TikTok negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.

