Talebani si divertono al luna park

La presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan ha causato il caos. I cittadini stanno facendo del loro meglio nella loro disperazione per lasciare il paese, anche sugli aerei in decollo, anche se costa loro la vita.

Nel frattempo, i talebani celebrano la loro vittoria trascorrendo del tempo di qualità nei parchi e nelle palestre.

Il giornalista della Reuters Hamid Salizi, che vive a Kabul, ha pubblicato su Twitter il filmato di un gruppo di talebani che si divertono in un parco di divertimenti, giocano con le pale e si arrampicano persino su cavalli che girano in cerchio. I post originali di Salizi sono stati cancellati, ma i video sono stati ripubblicati da altri utenti.

Sembra che tutto quello che volevano erano giri gratis al parco divertimenti # Talebani pic.twitter.com/qh00uk96UK – Shakib Noori (@shakibnoori) 16 agosto 2021

Un altro video che circola in rete sarebbe stato girato nella palestra del palazzo presidenziale di Kabul, dopo essere stata occupata dai talebani. Nel filmato, i talebani sembrano testare strumenti e pesi, ridere e scattare foto.