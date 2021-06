Svizzera: Locatelli raddoppia, partita in diretta!

Italia – Svizzera. E 2 per l’Italia! Il gol nel secondo tempo degli uomini di Roberto Mancini contro la Svizzera è stato raddoppiato da Manuel Locatelli. La Nazionale ha un piede di ottavo grado.

22:51 – Fine partita (3-0)!

E’ il calcio perfetto per l’Italia al termine di questa partita (3-0). Tuttavia, è stata la Svizzera che alla fine ha mostrato il miglior possesso palla (49%-51%) ma i loro sforzi non sono stati premiati. Gli italiani sono stati più pericolosi sotto porta e hanno segnato una migliore gamma di tiri in porta (4v2).

22:47 – ricompensa fissa Molto attivo soprattutto nella ripresa, ha premiato l’attaccante del Nacionale per tutti i suoi sforzi. Dopo un grandissimo rimbalzo degli italiani, Ciro Immobile ha tentato la fortuna da lontano. Il suo sciopero inganna Jan Sommer. Questo è il secondo gol italiano in gara.

22:46 – ⚽ Gol Italia (3-0)!

Ciro Immobile ha appena trovato un buco per l’Italia all’89’ di gioco di questo secondo tempo!

22:46 – Cambio per l’Italia Un saluto da tutto lo stadio Olimpico al capocannoniere della serata. Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli è stato sostituito da Matteo Pessina dell’Atalanta Bergamo.

22:39 – Ancora immobile Errore difensivo dello svizzero, Ciro Immobile recupera il gol e va in porta. L’arbitro ha finalmente fischiato un fallo dall’attaccante italiano all’inizio della partita. La squadra italiana spinge per segnare il terzo gol.

22:39 – Ancora immobile Errore difensivo dello svizzero, Ciro Immobile recupera il gol e va in porta. L’arbitro ha finalmente fischiato un fallo dall’attaccante italiano all’inizio della partita. La squadra italiana spinge per segnare il terzo gol.

22:37 – Ammonizione per Braille Embolo Il secondo cartellino giallo dell’incontro. Gran call di Breel Embolo su Nicolo Barella. L’attaccante svizzero riceve logicamente un cartellino giallo dopo questo fallo sul suo avversario.

22:34 – Sono ancora immobile! Immobile si è verificato un nuovo affare molto serio. Dopo un ottimo lavoro di Chiesa nel mozzo, l’attaccante centrale si trova sulla sinistra, entra in area e prova un cross che passa accanto alla gabbia svizzera.

22:33 – immobile vicino a Ko L’attaccante tascabile della Nazionale è stato licenziato alla perfezione. L’italiano prende perfettamente la pelle con grande controllo e prova a crossare un tiro che passa a pochi centimetri dalla porta di Yann Sommer.

22:32 – Shaqiri si avvicina al gol Piccola festa per il giocatore del Liverpool Xherdan Shaqiri in area di rigore italiana. Lo svizzero ha tentato la fortuna ma ha affrontato Francesco Acerbi. Il difensore italiano si è sacrificato per fermare il tentativo di Al Shugairi.

22:29 – Javranovic fuorigioco Su un lancio lungo, Brill Empolo gira la palla fuori dall’area per Mario Gavranovic. Alla fine è stato menzionato un attaccante elegante in modalità fuorigioco.

22:27 – Cambiamenti per l’Italia Applausi del pubblico dall’Olimpico per il doppio cambio della Squadra Azzura. L’allenatore italiano Roberto Mancini ha fatto la sua scelta: Insigne e Berardi sono stati sostituiti da Chiesa e Toloi.

22:23 – Il secondo gol di Locatelli nel video Dopo aver aperto le marcature, Manuel Locatelo ha segnato il gol del secondo tempo per l’Italia con un bel tiro da fuori area. Un risultato che permette agli uomini di Roberto Mancini di andare in vantaggio (2-0) [????️VIDEO – ⚽️BUT] ???? #EURO2020 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #ITASWI

???? Doppio Manuel Locatelli!! ???????

???? Colpo chirurgico da 20 metri ha lasciato Yan Somer sul posto!https://t.co/elUv7YynKs – beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 giugno 2021

22:17 – Calcio d’angolo per la Svizzera Un volto nuovo per la Svizzera in questo secondo periodo. L’ingenuo è più combattivo. Nuovo corner per gli uomini di Vladimir Petkovic, pericolo respinto dalla difesa italiana.

22:09 – Locatelli raddoppia lui di nuovo! Dopo aver aperto le marcature, Manuel Locatelli ha raddoppiato la posta in gioco per l’Italia. Il suo brillante tiro dalla sinistra da fuori area colpisce nel segno! Le azzurre ora sono in vantaggio (2-0) e hanno un piede all’ottavo posto.

22:09 – ⚽ Gol dell’Italia (2-0)!

Manuel Locatelli trova una scappatoia per l’Italia al 52′ di gioco di questo secondo tempo!

22:08 – La prima carta dell’incontro Entrato a malapena al posto di Seferovic, l’attaccante svizzero Gavranovic ha ricevuto il primo cartellino giallo nella partita dopo una brutta suola sul capitano italiano Leonardo Bonucci.

22:04 – Cambiamenti nella pausa Inizia il secondo tempo allo Stadio Olimpico tra Italia e Svizzera. Cambiando nel lato svizzero, Vladimir Petkovic ha deciso di includere Gavranovic al posto di Seferovic. Un’altra modifica al posto per il NATTY.

22:03 – l’inizio del secondo periodo.

Inizia il secondo tempo tra Italia e Svizzera, a Roma, dove ha iniziato Sergey Karasev. Promemoria punteggio: 1-0.

22:01 – Il gol di Locatelli nel video Dopo un po’ in piedi sul pavimento italiano, Nacional è logicamente avanti (1-0). Scopri nel video il risultato d’apertura tra Italia e Svizzera firmato da Manuel Locatelli. [????️VIDEO – ⚽️BUT] ???? #EURO2020 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #ITASWI

???? Locatelli lancia la squadra azzurra!

Dopo aver ricevuto un cross di Berardi, il giocatore del Sassuolo ha dovuto solo lanciare la palla alle spalle di Jan Sommerhttps://t.co/8JSdlOZQz5 – beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 giugno 2021

21:54 – Vicino a 80 La Nacionale In caso di successo stasera contro la Svizzera, l’Italia non solo convaliderà il suo biglietto per la fase a eliminazione diretta di Euro 2020, ma firmerà anche una striscia di imbattibilità di 29 partite. Un serio contendente per il titolo?

21:51 – L’Italia porta logicamente alla pausa Gli uomini di Roberto Mancini sono liberi. Dopo ben 45 minuti, gli italiani hanno logicamente condotto la pausa grazie a un gol di Manuel Locatelli. La sua seconda scelta. Da notare l’uscita per infortunio all’inizio della riunione di Giorgio Chiellini.

21:47 – È la pausa a Roma tra Italia e Svizzera

Le statistiche testimoniano il dominio dell’Italia: alla fine di questo primo turno, il possesso palla sportivo è a favore dell’Italia (51% contro il 49% della Svizzera), che è anche l’occasione più pericolosa con. Due tiri in porta contro zero tiri in porta per la Svizzera, il che ha perfettamente senso in questo confronto.

21:41 – L’estate si ferma Entra il portiere svizzero! Fermo, è andato in fuorigioco dopo un bel pallonetto, ha tentato la fortuna. Il suo colpo è stato respinto dal vigile Yan Somer. L’Italia continua a pagare!

21:41 – Spinazzola tente sa chance Contatore supersonico per gli italiani. Spinazzola prova a lavorare da solo nel box. Il difensore si raffredda ma il suo piccolo puntatore passa dalla gabbia di Sumer.

21:36 – Angolo svizzero L’agente cerca di rispondere. Una delle rare azioni degli uomini di Vladimir Petkovic permette allo svizzero di prendere un corner. Ma il pericolo è scongiurato dal colpo di testa del difensore del Torino Leonardo Bonucci.

21:33 – Un cartello vicino alla station wagon Cresce sul versante italiano. Ma il primo gol di Locatelli non ha soddisfatto gli italiani. Dopo un’altra buona combinazione degli uomini di Roberto Mancini, Insigne che eredita la pelle in area prova a fare una mossa azzardata. È stato respinto dalla difesa svizzera.

21:31 – Locatelli conferma la supremazia italiana E ‘fatto ! L’Italia apre le marcature grazie a Manuel Locatelli. Berardi lascia Rodriguez, il centro della sua difesa permette a Locatelli di spingere il pallone verso la porta. Lo Stadio Olimpico ruggisce! Gli italiani si avvicinano alle otto.

21:25 – ⚽ Gol Italia (1-0)!

Manuel Locatelli segna per la sua squadra al 26′ di gioco di questo primo tempo!

21:25 – Una netta supremazia italiana Dopo 25 minuti di gioco, è diventata chiara la superiorità degli italiani. Gli uomini di Roberto Mancini tirano molto bene la palla. Dietro la difesa è solida, il centro distribuisce buoni palloni, avanti il ​​centro, l’attacco si combina perfettamente. Finora è andato tutto bene per la Squadra Azzurra.

Leggi di più