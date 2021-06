Patrick Vieira spiega cosa manca all’Italia per vincere l’Euro

Prima squadra a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta del Campionato Europeo, ha impressionato gli italiani sin dall’inizio del torneo. Gli italiani hanno battuto 3-0 la Turchia nella loro prima partita del Gruppo A, prima di battere la Svizzera con lo stesso punteggio per convalidare il biglietto per l’ottava partita. Ma la leggenda dei Gunners Patrick Vieira non lo rende un candidato per la vittoria finale. Spiega se stesso.

Patrick Vieira ha detto di avere seri “dubbi” sulla capacità dell’Italia di raggiungere le fasi finali di Euro 2020, ritenendo che la squadra di Roberto Mancini avesse ancora qualche lacuna in attacco, soprattutto nel settore offensivo e visti gli avversari che ha affrontato finora.

“Penso che le prime due partite che hanno giocato siano state partite facili. Non credo che siano state davvero testate. Certo, devi vincere quello che hai di fronte, ma dubito ancora che possano arrivare alla fine. Io pensano che manchino forza, potenza e velocità per essere più pericolosi in attacco. Aspetterò ancora, penso che sia troppo presto per pensare che l’Italia possa arrivare alla fine” Lo ha descritto l’ex tecnico dell’OGC Nice nei commenti diffusi dal Mirror.