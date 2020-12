Gesti, contro gesti, il punto si fa più grande … Ovale Masqué centra la prima giornata di Coppa Europa

Ehi dì: mettere più di 50 in inglese, ha comunque poco impatto … (© Icon Sport)

Appena una settimana dopo la fineCoppa delle Nazioni d’AutunnoL’infernale calendario mondiale del rugby continua a viziarci con un ritorno Coppa dei Campioni ! Questo in qualche modo ci permette di rimanere nella stessa atmosfera, visto che le squadre francesi qui affronteranno anche formazioni straniere, e se alla fine perdono, sarà inevitabile. Errore di giudizio.

Questo è il principio di base che conosciamo da più di 20 anni. Ma la grande novità di quest’anno è una nuova forma di competizione che riesce con la brillantezza che solo questo meraviglioso sport può offrirci: Più squadre in gara, ma meno partite da giocare. Com’è possibile? Questo sistema è stato rivelato diverse settimane fa, ma rimane un mistero per molti del pubblico. Ecco perché oggi la mia intera rubrica consisterà nello spiegare come funzionano la Champions Cup e la Challenge Cup 2020-2021.

No, sto scherzando, non ho nemmeno fatto uno sforzo per cercare di capire. D’altra parte, se vedi barzellette e GIF nella media, allora sei nel posto giusto. Infine, ti tocco anche in una parola sul sorteggio della Coppa del Mondo 2023, insieme alla mia analisi delle possibilità dei Blues!

Gesti del fine settimana

Prova LOU del mondo contro Gloucester. Questa competizione sembra avere l’abilità di trasformare le squadre TOP 14 più noiose in Harlem Globe Trotters. Come ogni nuova regola o no, quando decidi di giocare a rugby, hai una partita di rugby.

La Coppa dei Campioni è ancora affascinante, rende persino LOU sexy. pic.twitter.com/jZkl9oWjir – Ovale mascherato (OvaleMasque) 13 dicembre 2020

Un’altra partita molto impressionante, la competizione tra Bristol e Claremont. Molti articoli raffinati sono contrassegnati, ma questo è particolarmente indicato Damian BenaudQuando ricevi un superbo passaggio di salto da Morgan Parra. Ovviamente, sarebbe andato molto meno con Mark Andrew in reparto …

L’uomo ha inventato il passaggio pedonale con due mani. (© Pin Sports)

Parlando di antico ben conservato, Sergio Paris Ci regala sempre gesti magici a Tolone. Ci aspettiamo di vederlo annunciare che continuerà a scegliere l’Italia fino alle finali dei Mondiali del 2023, solo per farci incazzare.

Questo è il rugby. (© Pin Sports)

Più forte di un episodio di Bip Bip e Coyote, abbiamo potuto guardare un nuovo capitolo di Duel Cheslyn Kolb – Jacob Stockdale Durante la partita tra Ulster e Toulouse Stadium. Bene, sappiamo sempre come andrà a finire, ma ci divertiamo comunque a guardare l’irlandese oscillare.

Torna a casa per la terza umiliazione entro un anno. (© BeIn Sports)

Tuffarsi, buttarsi Donovan taufenoa, Che era un omaggio alla bellissima sala di spettacolo di Jackie Lorenzetti. Pensavamo di essere nella NFL, 272 contee in meno in gioco.

Taofifenua che interpreta l’esterno che coltiva tentativi acrobatici. Il povero rischia di soffrire durante il pranzo di Natale della famiglia. (© France TV)

Anche se pochi lo sanno, dovresti sapere che ci sono anche partite senza squadre francesi in Coppa dei Campioni. E a volte vediamo cose belle. Ad esempio qui con il festival aufelode a Bath against the Scarlet.

Lo sapevate ? Anche i club stranieri giocano le partite tra loro. E a volte sembra. pic.twitter.com/nxRxii9e2R – Ovale mascherato (OvaleMasque) 13 dicembre 2020

Gesti di combattimento

Con il rugby moderno e il giudizio video, i gesti di alcuni nonni stanno scomparendo. Ad esempio, la famosa “torsione testicolare”, che era così comune nella regione del Var, che il più giovane conosce solo la versione molto diluita adattata da Joe Marler. Grazie allo Stade Français e ad un giovane australiano di terza classe Charlie Rourke, Siamo stati in grado di immergerci in questo glorioso passato!

Leonardo Sarto è rimasto profondamente colpito dal suo onore e ha risposto come ci si aspetterebbe. Il risultato: un doppio cartellino rosso. (© Pin Sports)

Domanda sul rugby preistorico, raramente siamo delusi Figlio di Etzbeth. Poi Ha cercato di uccidere Lester Etienne La scorsa settimana, il grado 2 del Sudafrica si è distinto questa volta essendo sul punto di rompere un compagno di classe durante il periodo di riscaldamento.

Julian Urey ha visto la sua vita scorrere davanti ai suoi occhi in quei pochi secondi.

Henry Bergus, Per ricevere questa candela senza l’aiuto di Labrador. Il risultato è completo in uno degli articoli più brutti e divertenti per il 2020.

Solo Sinzelle, questo eccellente giocatore senza alcuna tecnica, potrebbe finire una prova del genere. (© BeIn Sport)

La pubblicità è sempre più presente nel rugby. Ma i pacchetti di flotta nel mezzo dell’obiettivo fanno molto per il posizionamento del prodotto.

Ho conosciuto molti giocatori di rugby che hanno una paura terribile dell’acqua, soprattutto il sabato sera. (© France TV)

Stanza del giovane Emmanuel Mivo Su Alan O’Connor.

Forse puoi farlo quando il tuo Bakkies Botha, altrimenti è nella media. (© Pin Sport)

Infine, il nome appropriato Tom Cruise Il suo scatto rapido lo fece parlare contro Newport. Sfortunatamente, celebrare il suo cane annulla tutti i suoi sforzi.

Anche nel rugby, Tom Cruise è il più veloce. (Non sono sicuro che la celebrazione sia convalidata) pic.twitter.com/dnAl8nIhdL – Ovale mascherato (OvaleMasque) 13 dicembre 2020

Il punto cresce

Come sappiamo, dopo anni di scarsità, la Francia ora ha molti giocatori di talento al 10 ° posto, al punto che stiamo assistendo a vere e proprie guerre sui social media. Toulouse crede nel figliol prodigo Natamak, mentre Tolony vede in Carbonell la reincarnazione di Johnny Wilkinson. I tifosi del Bordeaux hanno scelto Matteo Galibert (ma visto che sono otto fanno meno rumore).

E questo trio non rappresenta la maggior parte degli allevamenti francesi: ci sono anche Antoine Hastoy, Joris Segunds, Anthony Bello, Enzo Hervé o addirittura Il giovane Francois Trinh Duc, Che un giorno merita una possibilità in blu. Come sapete sono un giornalista neutrale e obiettivo al 100%: ho deciso di creare una classifica settimanale per scegliere tra tutti questi giocatori, secondo diversi criteri attentamente ponderati.

In questo primo giorno di analisi, lo noteremo Roman Ntmak Non poteva segnare punti perché era prevenuto nel mezzo. Louis CarbonellNon ha perso l’occasione di brillare contro Sale con questo grande lavoro che ha messo il tentativo per Gabin Villière.

aula. (© France TV)

Ma non dimentichiamolo neanche Matteo Galbert, O “Owen Junior” come ci piace chiamarlo, che è forse il miglior risultato del primo giorno, con questo straordinario aiuto di Santiago Cordero. Lo stand, il rinculo … tutto è stato contato e chiaramente ripetuto nell’allenamento. Per me, merita una ricompensa di stile di 10 punti. Perché lo stile, a 10 anni, non è elaborato. Potrebbe anche essere il principale.

Conversazione francese! (© BeIn Sports)

Due raffiche di schegge permettono a Carbonell e Galbert di prendere l’iniziativa. Va notato che troviamo anche Camille Lopez che ha dei bei resti, o Jonathan Wisniewski, che presto raggiungerà i 52 anni senza mai riuscire a vincere la selezione della Francia. Per lui il soprannome di Grandisse può essere una consolazione!

Le Point Grandisse N ° 1 (© Oval Masqué Inc.)

Aggiornamento della Coppa del Mondo 2023

Infine, terminiamo con una parola sulle informazioni chiave della giornata: la presentazione dei gironi della Coppa del Mondo 2023. Come nel rugby, non ci piace fare niente come tutti gli altri e non fare nulla che abbia senso, vago, pareggio. La classifica avviene circa tre anni prima dell’inizio della competizione, quando gran parte delle squadre viene squalificata.

Quali lezioni possiamo trarre finora dall’evento? La gallina degli azzurri sembra piuttosto favorevole: Affronta la prima squadra nera dall’inizio Promette una partita di apertura che avrà una bella faccia che metterà immediatamente in risalto la competizione agli occhi del pubblico. Infine, qualunque sia il risultato! Ricorda che nella storia due squadre hanno perso contro i neozelandesi a biliardo, prima di vincere la competizione poche settimane dopo: il Sud Africa nel 2019 e ovviamente la Francia nel 2011 (sì nella mia testa Alexis Pallison e Fabrice Estebanese sono campioni del mondo, nessun insulto a Craig Joubert).

Per essere sicuri di andare su 1/4, sarà necessario prima sbarazzarsi di due paesi del terzo mondo di rugby (forse Namibia, poi Stati Uniti, Canada o Uruguay) che non dovrebbero porre troppi problemi e che probabilmente le competizioni regionali pubbliche di Youtube offriranno 12 tentativi registrati. Nel 2007, Sebastian Chapal è diventato una star di Housewives Under 50 grazie alla sua corsa contro i namibiani. Chi gli succederà dopo 16 anni? Ho messo un pezzo su Camille Chat che sembra semplice, soprattutto se continua a esplorare aree pericolose dei capelli.

Ma l’avversario che deve essere completamente superato, sarò ioCentro. L’Italia è sempre una squadra tosta: non sono abbastanza forti da spaventare le persone, e non sono abbastanza cattive da non avere possibilità di vincere. Quindi la password sarà la famosa “Dobbiamo rispettare questi italiani”. Questo dovrebbe essere ripetuto e ripetuto per mesi per evitare l’eccessiva fiducia in se stessi. Ci auguriamo inoltre che tra un paio d’anni non compaia nessuna generazione magica dall’altra parte delle Alpi. A priori, il figlio Sergio Baresi sarà ancora troppo giovane per giocare nel 2023, ei cloni umani non esistono ancora, dovrebbe essere giocabile.

Per quanto riguarda gli altri paesi, c’è poca innovazione reale: abbiamo il diritto di avere un pollo “marmotta” che combini Australia, Galles e Fiji per 4 giorni.e Tempi nella storia dopo il 2007, 2015 e 2019. Fortunatamente, la Pool D dovrebbe lanciare un primo turno prevedibile: contiamo sul Giappone per giocare a questo sport e, chissà, per raggiungere un nuovo traguardo lasciando l’Inghilterra o l’Argentina. A proposito, daremo un’occhiata più da vicino alla cronologia dei tweet di Pumas per vedere se hanno problemi anche con gli asiatici.

Stato visto

/ deɪʒɑː ˈvuː, francese deʒa vy / Sostantivo

Definizione: sensazione di aver già attraversato la situazione attuale.# RWC2023 pic.twitter.com/42bUMJz8qa – Coppa del mondo di rugby (rugbyworldcup) 14 dicembre 2020

Questa era la mia analisi! Avrei potuto concludere affermando che ti ho scrittoN libro sulla Coppa del mondo di rugby Ma onestamente, fatta eccezione per la riedizione che uscirà poco prima dei Mondiali con circa il 30% dei testi inediti.

Fino ad allora, ci vediamo la prossima settimana per la seconda giornata di coppe europee!