Sviluppatore indipendente che regala codici di download gratuiti per l’ultimo gioco Wii U

Aggiornamento n. 3 [Sat 1st Apr, 2023 00:00 BST]: L’ultimo lotto di gettoni è ora disponibile!

(1/2) Grazie per la pazienza! Abbiamo pensato a un modo “divertente” (più simile a un sottovalutato) per vincere l’ultimo Capitano U #Wii U # un negozio codice! Segui questi passaggi esatti per assicurarti di ottenere un codice! 1. Seguici.

2. QRT questo con le parole “Hai visto Princess Princess?” pic.twitter.com/A7w0jbfXbZ – Ultra rivoluzione dei delfini (UltDolRev) 31 marzo 2023

Ancora una volta, grazie a TaraBates per averci tenuto aggiornati con i tweet dello sviluppatore.

Aggiornamento n. 2 [Thu 30th Mar, 2023 10:30 BST]: Il secondo lotto di icone è ora disponibile!

aggiornare: Bene, sembra che abbiamo aperto i cancelli! Ultra Dolphin Revolution ha confermato che al momento sono senza codici, ma non temere, lo sviluppatore cercherà di ottenere di più per offrirti grandi fan di Wii U. (Grazie a Sunsy per il suggerimento!)

Per coloro che hanno perso un codice, si prega di rimanere in contatto. Cercheremo di ottenere più codici più tardi oggi! Onestamente non ci aspettavamo questo interesse, siamo solo un piccolo team che realizza giochi con stile retrò e riferimenti che ci piacciono. 😅 Grazie per il tuo interesse nei nostri confronti! 💙#IndieGameDev https://t.co/vZNJlvuPaB – Ultra rivoluzione dei delfini (UltDolRev) 30 marzo 2023

Inoltre, assicurati di esserlo Dai un’occhiata al trailer di Captain U Se sei interessato al gioco (grazie per la condivisione, TaraBates).

Articolo originale: Ultra Dolphin Revolution, uno sviluppatore indipendente che ha creato una serie di giochi attualmente in esclusiva per Wii U eShop, sta regalando 128 codici scaricabili del suo ultimo titolo Wii U, Captain U.

Anche se Wii U ha chiuso i battenti all’inizio di questa settimana, puoi comunque riscattare i codici anche per il download 3 aprile, intorno alle 9:30 PT. Di conseguenza, Ultra Dolphin Revolution ha deciso di condividere il proprio lavoro con il mondo e ha distribuito codici per Captain U su Twitter sia per l’Europa che per il Nord America.

Simboli nordamericani Inizia qui per cinque tweetSeguono i codici europei Nei seguenti cinque tweet. Alcuni dei codici nei tweet potrebbero essere già stati riscattati, quindi se sei interessato a ottenerne uno, continua a provare!

È un gesto incredibile, e l’ennesimo spettacolo della community – sia fan che sviluppatori – che si uniscono per celebrare Wii U e 3DS condividendo i titoli e i ricordi che rendono uniche queste piattaforme.

Ultra Dolphin Revolution ha dieci giochi sull’eShop di Wii U, alcuni dei quali sono versioni aggiornate delle versioni precedenti. Molti dei titoli sono ispirati alle classiche piattaforme NES sia nel gameplay che nello stile visivo. (Nota dell’editore: abbiamo calcolato male i giochi Ultra Dolphin Revolutions sull’eShop di Wii U e da allora abbiamo aggiornato questo articolo)

Oltre a regalare icone per il suo gioco, Ultra Dolphin Revolution ha anche commissionato un’incredibile opera d’arte per celebrare i suoi titoli su Wii U. L’opera è stata disegnata dall’artista e illustratore del gioco Zaffiro Wong Non è niente di meno che bello.

IL #Wii U E #Nintendo3DS # un negozio Chiuso. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto! Età, grazie @dipendente Per darci il nostro inizio come #indigmedv E permettendoci di continuare a creare giochi per una console unica che ha bisogno di un po’ più di amore. È stata una grande epoca! pic.twitter.com/pcIuOSP9DP – Ultra rivoluzione dei delfini (UltDolRev) 28 marzo 2023

Hai giocato a Capitan U? Ti mancherà il Wii U eShop ora che non c'è più?