Quale nuova funzionalità vorresti vedere in iOS 17 e iPadOS 17?

Questa settimana, Apple ha annunciato ufficialmente il WWDC 2023, l’edizione di quest’anno della conferenza annuale degli sviluppatori. Sebbene la società di solito non condivida i dettagli in anticipo su ciò che verrà rivelato durante l’evento, Apple ha affermato che gli sviluppatori impareranno di più sugli “ultimi sviluppi in iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS”. Ora vogliamo sapere esattamente cosa possono aspettarsi i nostri lettori da iOS 17 e iPadOS 17.

Cosa dicono le voci su iOS 17?

Mancano meno di tre mesi WWDCDove Apple annuncerà ufficialmente iOS 17 e iPadOS 17. Tuttavia, non abbiamo ancora sentito parlare molto degli aggiornamenti. Secondo diversi rapporti, iOS 17 era stato originariamente pianificato come una versione minore incentrata sulla correzione di bug e sulla stabilità generale, poiché gli ingegneri Apple sono impegnati a lavorare sodo per rilasciare il presunto visore AR/VR.

bloomberg Ho riferito all’inizio di quest’anno che la società aveva incaricato i suoi ingegneri e progettisti di dare la priorità allo sviluppo del nuovo sistema operativo per le cuffie. Di conseguenza, non ci si aspettava che aggiornamenti come iOS 17 e macOS 14 contenessero nuove funzionalità importanti. Ma qualcosa potrebbe essere cambiato di recente.

Mark Gurman ha riferito alcuni giorni fa che Apple ha riconsiderato i suoi piani per iOS 17 e ha chiesto agli ingegneri di lavorare su alcune funzionalità “interessanti” che gli utenti di iPhone e iPad richiedono frequentemente. Tuttavia, il rapporto non dice quali siano queste funzionalità altamente richieste.

L’anno scorso, Apple ha completamente rinnovato la schermata di blocco sull’iPhone con iOS 16 e ha anche aggiunto funzionalità come Attività dal vivo, un’app Home ridisegnata e Stage Manager per iPad.

Quali nuove funzionalità possono essere previste in iOS 17 e iPadOS 17?

Come accennato in precedenza, nessuna delle voci ha indicato chiaramente cosa aspettarsi da iOS 17. Tuttavia, sulla base di quanto affermato da Gurman, non è difficile immaginare che Apple voglia offrire agli utenti più opzioni di personalizzazione. La nuova schermata di blocco dell’iPhone è chiaramente un passo avanti, ma c’è molto di più che gli utenti possono fare con essa.

Allo stesso tempo, si dice che Apple stia pianificando di aprire più delle sue API e persino di consentire app store di terze parti su iOS a causa delle normative UE. Ciò potrebbe comportare che iOS 17 abbia molte più opzioni per consentire agli utenti di scegliere quali app predefinite desiderano utilizzare, ad esempio.

Apple potrebbe anche offrire più funzionalità a Stage Manager su iPad, per non parlare dei miglioramenti tanto necessari a Siri, specialmente in un momento in cui tutti parlano di intelligenza artificiale.

Con tutto questo in mente, quale nuova funzionalità vorresti vedere di più in iOS 17 e iPadOS 17? Raccontaci i tuoi pensieri nel sondaggio qui sotto e anche nella sezione dei commenti.