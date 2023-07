Superluna di lunedì: cos’è questo fenomeno e come osservarlo

Vedi le mie notizie

Una superluna è un fenomeno durante il quale la luna piena coincide con il perigeo (il momento in cui la luna è più vicina alla Terra) (© Aleksandr Ozerov / Adobe Stock)

Ogni notte ti alzi, sei lì, più o meno, ad illuminare le pianure e i mari. La Luna accompagna la Terra da 4,5 miliardi di anni, e regolarmente fenomeni che lo circondano.

Sarà così, lunedì 3 luglio 2023, data di ” Superluna Sembrerà un po’ più grande e luminoso.

La luna non è più grande, solo più vicina

” È molto bello da vederema non c’è niente di eccezionale”, ha detto direttamente i moderati Gil Dawidowicz, vicepresidente Società astronomica francese vicinonotizie.fr.

È principalmente marketing, come i soprannomi dati alle lune piene. Luglio è anche la luna dei cervi.

In poche parole, una superluna è una luna piena che più o meno coincide con una distanza minima tra la Terra e il suo satellite. parliamo di Luna piena del perigeo (Luna piena dal perigeo per questo).

Come tutti i corpi stellari, la Luna – di cui presto si esplorerà il lato nascosto con uno strumento realizzato a Tolosa – è in continuo movimento. Orbita attorno alla Terra a una distanza compresa tra 356.000 e 406.000 km. “Lunedì, il giorno della luna piena, sarà molto vicino”, conferma Gil Dawidovic.

effetto “wow”.

Mantiene infatti un raggio di circa 3.500 km e non lo sarà non più grande. Tuttavia, da dove possiamo notarlo, in realtà mostrerà qualcosa in più.

Fenomeno dovuto alla già breve distanza, ma non solo.

Un’istantanea del 2012 che confronta un’immagine di una superluna con un’istantanea di una luna micron (una luna piena mentre si trova nella sua orbita più lontana dalla Terra, coclea). (© NASA)

“Al momento del sorgere e del tramonto della luna, che varia a seconda del luogo di osservazione, c’è a effetto di ingrandimento con gli strati dell’atmosfera ”, spiega il vicepresidente della Società astronomica di Francia.

Con i colori del sole regala un bel cocktail. effetto sorprendente. Gil DavidowskiVice Presidente della Società Astronomica Francese

Come osserviamo correttamente il fenomeno?

Come per la maggior parte dei fenomeni astronomici, il primo consiglio che possiamo dare è quello di trovare un luogo poco illuminato, per poter godere dello spettacolo senza essere disturbati.

“Una spiaggia o un prato andranno bene”, consiglia il vicepresidente.

Il tempo per prestare attenzione è lunedì 3 luglio 2023 e, a seconda della località, poco prima delle 5:00 (vedi ovest), quindi poco prima delle 22:00 (vedi est).

Qui è dove devi spalancare gli occhi. Approfitta di questa offerta per sognare un po’.

