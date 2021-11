Valeriu Gheorghita: La decisione sulle restrizioni nell’ondata 4

Valeriu Gheorghita parla di una decisione molto importante presa in Romania nel bel mezzo della 4a ondata di infezione da coronavirus, che ha avuto un impatto su milioni di rumeni in tutto il paese, ha aumentato significativamente i tassi di vaccinazione, a causa dell’obbligo di utilizzare i certificati verdi forzando persone in tutto il mondo per fortificarsi.

Valerio Gorgeta afferma che quando è stata presa questa decisione non solo il tasso di vaccinazione è aumentato, ma anche fino alla sua imposizione c’era una grande contraddizione nelle decisioni delle autorità sulle restrizioni e sulla promozione della vaccinazione, quindi le persone erano riluttanti ad accettare i vaccini.