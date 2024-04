Stiamo lavorando sui collegamenti Rust per i driver Linux CPUFreq

Mostra il tuo sostegno: Questo sito è supportato principalmente dalla pubblicità. Le pubblicità sono ciò che ha permesso a questo sito di essere mantenuto quotidianamente negli ultimi 19+ anni. Facciamo del nostro meglio per garantire che vengano visualizzati solo annunci puliti e pertinenti e, quando vengono scoperti annunci dannosi, li rimuoviamo il più rapidamente possibile. Se desideri visualizzare il sito senza pubblicità pur continuando a sostenere il nostro lavoro, Ti invitiamo a considerare Phoronix Premium senza pubblicità.

Una delle ultime aree su cui si sta lavorando per abilitare l'uso del linguaggio di programmazione Rust all'interno del kernel Linux sono i driver di misurazione della frequenza della CPU “CPUFreq”.

L'ingegnere di Linaro Viresh Kumar ha pubblicato venerdì una serie di patch in risposta ad una richiesta iniziale di commenti sulla fornitura di collegamenti Rust per CPUFreq e Operating Performance Points (OPP). Utilizzando questi collegamenti, ha creato rcpufreq-dt, una versione Rust del driver CPUFreq DeviceTree. cpufreq-dq/rcpufreq-dt è un driver CPUFreq generico basato su albero di dispositivi utilizzato principalmente nel mondo ARM.

Sebbene questi collegamenti Rust per CPUFreq funzionino e siano sufficienti per generare un driver iniziale, il codice Rust a sua volta si basa su una serie di altri collegamenti al codice del kernel Rust Linux che non sono ancora stati caricati. Quindi potrebbe passare un po' di tempo prima che Rust raggiunga lo spazio CPUFreq nel kernel Linux upstream, ma in ogni caso è l'ultimo sottosistema che ora vede l'attività di associazione di Rust.

Coloro che sono interessati a creare una RFC per collegare Rust al sottosistema CPUFreq possono trovare le patch Mailing list di Rust per Linux.