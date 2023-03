Splendide immagini dell’asteroide Dimorphos dopo la sua collisione con la sonda Dart

Il 26 settembre 2022, la sonda Dart (Doppio test di riorientamento dell’asteroide) della NASA si è scontrato con l’asteroide Dimorphos e tutti hanno applaudito. La navicella spaziale aveva appena fatto esattamente ciò che ci si aspettava da essa in un esperimento che testava una tecnica per deviare un asteroide. L’obiettivo della missione Dart è convalidare un metodo di difesa che potrebbe potenzialmente proteggere la Terra da un asteroide potenzialmente minaccioso. La possibilità non esiste in questo momento.

Tra i tanti dati raccolti, gli scienziati hanno una serie di immagini scattate con il telescopio Hubble che mostrano i risultati su Dimorphos nelle ore e nei giorni successivi all’impatto. Al momento dell’impatto, una nuvola di detriti a forma di cono è emersa dalla superficie. Si è poi sviluppato in un vortice che ha seguito l’orbita dell’asteroide prima di allungarsi come la coda di una cometa che ha finito per dividersi in due. Con un diametro di circa 160 metri, Dimorphos è il binario più piccolo formato, con il fratello maggiore Didymus che ha un diametro di circa 780 metri.

La sonda Hera studierà Dimorphus dal 2027

” L’impatto del DART è avvenuto in un sistema binario di asteroidi. Non abbiamo mai visto qualcosa colpire un asteroide prima in un sistema di asteroidi binari in tempo reale, il che è davvero sorprendente. Penso sia grandioso. C’è molto da fare qui. Ci vorrà molto tempo per scoprirlo ha commentato Jian Yang Li del Planetary Science Institute di Tucson, in Arizona. L’osservazione dell’ejecta dalle immagini di Hubble è stata oggetto di un articolo pubblicato sulla rivista natura.

Stiamo ancora aspettando molti risultati dall’esperimento Dart e la NASA precisa che altri telescopi sulla Terra e nello spazio, in particolare il James-Webb Space Telescope e la sonda spaziale Lucy, hanno osservato l’impatto e le sue conseguenze. Inoltre, nel 2024, Esa lancerà una versione Era è importante Il suo scopo è studiare gli effetti dinamici della collisione della sonda DART con Dimorphos studiando il cratere dell’impatto per poter dedurre la quantità di movimento trasmesso durante l’impatto e quindi l’entità della deviazione causata dalla traiettoria. ” Raccogliendo dati dettagliati, Hera contribuirà a trasformare l’esperimento di impatto su larga scala che è il Dart in una tecnologia di deflessione ponderata e ripetibile. Una tecnologia pronta all’uso se viene rilevato un asteroide nel percorso della Terra “, spiega l’Agenzia spaziale europea. Se tutto va come previsto, la sonda Hera dovrebbe arrivare vicino all’asteroide nel gennaio 2027.