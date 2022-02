Spiegazione del messaggio della Guida Suprema ai giovani occidentali a Roma

TEHRAN (ICNA) – L’Assessore alla Cultura iraniana in Italia ha illustrato il messaggio della Guida Suprema ai giovani d’Europa e degli Stati Uniti, e l’annuncio della seconda fase della rivoluzione, nel corso di un incontro all’Istituto di Istruzione Superiore attraverso il Quotidiano Set Chizi a Roma.

Il programma consiste nell’introdurre la cultura, la civiltà e il volto contemporaneo dell’Iran agli studenti di questo istituto di istruzione superiore.

Hanno partecipato a questo programma Mohammad Taqi Amini, consigliere culturale iraniano in Italia, e Mahmoud Reza Rabavi, rappresentante dell’Ambasciata iraniana a Roma. Il programma comprendeva una conferenza, una presentazione di un film e spiegazioni sulla geografia fisica e umana, le attrazioni turistiche, la storia, la religione, l’economia, la situazione politica e contemporanea dell’Iran e il contenuto del discorso della Guida Suprema ai giovani d’Europa e al Medio Oriente. Gli Stati Uniti e la dichiarazione della seconda fase della rivoluzione.

Secondo l’Iranian Cultural Services in Italy, in questo programma implementato come estensione del progetto culturale per presentare l’Iran agli studenti italiani, è diffusa la versione italiana del film “Above Iran with Spring Winds”, sulla cultura e la civiltà iraniana.

Dopo la proiezione del film, Mohammad Taqi Amini, Consigliere culturale iraniano in Italia, ha introdotto la struttura e le attività dei servizi culturali iraniani in Italia, e ha dichiarato: “Il Consigliere culturale è responsabile della diplomazia culturale iraniana in Italia. Il fulcro delle relazioni tra Iran e Italia, sulla base del patrimonio e delle comunanze storiche tra le due culture e le due civiltà, sulla cultura e la comprensione reciproca e sulla promozione della pace e dell’amicizia tra i due paesi e i loro governi Abbiamo tradotto e pubblicato più di 160 libri sull’Iran cultura e civiltà e costruito un database completo di informazioni sugli studi iraniani sul sito web: irancultura.it Organizziamo anche corsi di lingua persiana, cattedre della bandiera dell’Iran nelle università italiane, cooperazione accademica tra i due paesi, mostre, proiezioni di film e programmi di musica iraniana. “

Mahmoud Reza Raddavi, rappresentante dell’Ambasciata iraniana a Roma, ha fornito una panoramica storica degli sviluppi politici ed economici in Iran negli ultimi quattro decenni e dopo la vittoria della gloriosa Rivoluzione islamica, e statistiche sulla situazione in Iran. Ha descritto brevemente il processo di imposizione di sanzioni all’Iran e le strategie dei suoi nemici.

Questo programma è stato organizzato in collaborazione con l’associazione no-profit “Global Action” per presentare l’Iran agli studenti delle scuole superiori italiane, nell’ambito del progetto “Educational Diplomacy of Global Knowledge for Youth”.

4038909