BCA forma i diplomati dell’Accademia Navale Italiana

La scorsa settimana è stato firmato un accordo molto importante tra loro Accademia Italiana della Navigazione FAIMM (Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile)dal college BCA così è Istituto Ellenico di Educazione Marittima (GIME).

In base all’accordo, i laureati FAIMM ITS (Istituti Tecnici Superiori – Istituti Tecnici Superiori) possono iscriversi presso BCA, nel dipartimento di lingua inglese, al Corso di Laurea in Commercio Marittimo, con riconoscimento dei corsi frequentati presso l’Accademia Italiana e sono affiliato al Dipartimento di studi marittimi della BCA. Con un anno di studio, frequentando solo corsi di specializzazione nautica e presentando la propria tesi, avranno una laurea associata in Management delle Compagnie di Navigazione. Il titolo, come qualsiasi altro titolo offerto da BCA, viene assegnato dalla pluripremiata University of West London, che sviluppa curricula, supervisiona l’insegnamento e conduce gli esami BCA.

L’apprendimento a distanza può essere condotto interamente attraverso i sistemi informatici avanzati di GIME, che forniscono un’esperienza interattiva simile all’apprendimento permanente e dispongono di strumenti avanzati di studio, ricerca e collaborazione. Pertanto, i laureati del dipartimento ITS dell’Accademia Italiana studieranno presso BCA per una seconda laurea in spedizione, senza lasciare le loro attività professionali o il luogo di residenza.

“Questo accordo rappresenta una grande opportunità per gli studenti dell’Accademia, che possono sviluppare ulteriormente le proprie competenze e avanzare nella propria carriera”, ha affermato Paola Viduto, Direttore di PAIMM.

Il CEO di BCA, Haris Daskalakis, ha dichiarato: “BCA è orgogliosa di stabilire la prima collaborazione tra un istituto di istruzione greco e italiano nel campo della navigazione. Siamo pionieri negli studi sulle compagnie di navigazione e nella gestione delle navi in ​​Grecia e dal 1971 forniamo i nostri laureati con le conoscenze e le competenze per dominare il settore delle compagnie di navigazione, che ora saranno a disposizione anche degli studenti italiani”.