I tuoi 10 articoli preferiti sulla Lombardia

Italia: Usando l’idrogeno, i treni italiani diventano verdi. In questa zona del Lago d’Iseo, in Valle Camonica, i treni a idrogeno sostituiranno presto i motori diesel. Per la prima volta in Italia! Questo progetto, che verrà poi esteso agli autobus, prefigura trasporti a basse emissioni di carbonio, ecologici e sostenibili, che si stanno diffondendo anche in altri paesi europei. Leggi il resto dell’articolo →

La linea in questione serve 14 città, comprese le città di Breno e Bisone. Medico

Sindrome da trauma bergamasco. Tra Venezia e Milano, rasserenata dalle montagne e arricchita dal commercio, ecco Bergamo, la città preservata, consegnata senza filtri, che si riprende dalla sua commozione con flemma sorprendente. In due versioni, Alta e Bassa, ti viene raccontata la storia di fare impressioni migliori e divertirti. Leggi il resto dell’articolo →

La Basilica di Santa Maria Maggiore ospita la tomba del compositore e illustre ambasciatore della città: Gaetano Donizetti. Andrea Poggiotto

Villa d’Este, una lezione di eleganza sulle rive del Lago di Como. Questa idea vaga e desiderata sembra averci abbandonato. Tanto vale andare in un luogo che ne fa una competizione: Villa d’Est e il Lago di Como, uno dei laghi più grandi d’Italia, situato a 45 chilometri a nord di Milano… Leggi il resto dell’articolo →

Costruita sulle rive del Lago di Como, Villa d’Este è un palazzo rinascimentale del XVI secolo che divenne un palazzo nel 1873. Andrea Poggiotto

Vino: francacorta, le migliori bollicine d’Italia. La Franciacorta produce spumanti di alta qualità molto apprezzati da svizzeri e giapponesi, ma che faticano a farsi un nome in Francia con lo champagne. Tuttavia, sono testimoni di una vera arte di vivere. Leggi il resto dell’articolo →

Lago d’Iseo. Salmin Bedjaoui

Lavoro di piede: Inter-Milan, rivalità leggendaria. Inter e Milan rincorrono il loro glorioso passato. Quando, nel dopoguerra, dominarono il mondo del calcio e incarnarono sul campo i successi industriali del miracolo economico italiano. I nerazzurri ei rossoneri ora cercano un nuovo inizio cercando di adattarsi alle nuove esigenze del mondo dello sport. Leggi il resto dell’articolo →

Silvio Berlusconi e Angelo Moratti hanno rinunciato allo scettro di entrambe le squadre. La prima a un imprenditore cinese che poi l’ha venduta al fondo americano Elliott. La seconda è per un uomo d’affari indonesiano, che l’ha venduta nel 2016 al gruppo cinese Suning, che cerca liquidità, o addirittura un nuovo acquirente. Cieca – Attrice – Valerie – Oualid

Milano: Planet Farms, l’agricoltura verticale di domani. Planet Farms è stata fondata tre anni e mezzo fa e ha appena avviato la produzione fuori terra della sua enorme azienda agricola verticale ad alta tecnologia situata alla periferia di Milano. In programma: insalate ed erbe aromatiche piantate senza sole né terra. Quella che ieri era un’utopia futuristica sta per diventare realtà. Leggi il resto dell’articolo →

La prima azienda agricola verticale italiana ad alta tecnologia, costruita a Cavanago, un sobborgo di Milano, è entrata in produzione questa primavera. Medico

Milano: Principe di Savoia, franchising italiano. Le mura di questo palazzo milanese proteggono lo spirito della città, dove lo spirito dell’originalità fa a gara con il potere economico. È il mitico “palazzo” di Milano. Leggi il resto dell’articolo →

Principe Bar dove lampadari in legno pregiato, marmo e Murano formano una lussuosa sinfonia. www.dorchestercollection.com Medico

Made in Italy mode: Milano, fashion cluster. Milano è il motore della moda, un settore chiave dell’economia italiana. Ci sono laboratori e sedi per marchi, industrie, designer e creatori, negozi e scuole di specializzazione. Una forma di massa che ha proiettato in cielo i tentacoli milanesi e in meno di cinquant’anni alcuni di essi si sono trasformati in imperi. Leggi il resto dell’articolo →

Le scarpe Fratelli Rossetti sono da sempre sinonimo di “fatto a mano” e di alta qualità. Medico

Politecnico di Milano, accademia e simbolo internazionale di Milano. Fondata nel XIX secolo, è la prima università tecnica in Italia a formare ingegneri, architetti e designer. Personaggi illustri, come il Premio Nobel per la Chimica Giulio Natta o gli architetti Gio Ponti e Renzo Piano, sono passati per le loro sedi. Oggi, anche se una prestigiosa istituzione domina ancora il panorama accademico nazionale, affronta difficoltà strutturali e un contesto internazionale altamente competitivo. Tuttavia, il Politecnico di Milano è determinato a raccogliere queste sfide e riaffermarsi come icona accademica e internazionale per Milano. Leggi il resto dell’articolo →

Anfiteatro del campus leonardesco. Federico Tora

Sunny, il nuovo portiere della moda milanese. Recentemente acquistato dal Gruppo Vanguards, il brand immaginato nel 2013 da Loris Messina e Simone Rizzo, Sunny, vuole incarnare il nuovo custode della moda milanese e aprirsi a tutti gli aspetti della creatività, dichiarandosi un digital brand autentico e ottimista. Leggi il resto dell’articolo →