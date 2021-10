EBE Ilia: Partner e aziende di Grecia e Italia incontrano grande successo nell’ambito del progetto CREATIVE CAMPS

Incoronato con grande successo l’incontro di partner e aziende di Grecia e Italia per implementare modelli di cooperazione transfrontaliera nell’ambito del progetto CREATIVE campi

Il La stanza di EliaNell’ambito della sua partecipazione al progetto europeo creativo campi: “Cross-Centers – Development of Mutual Innovation between Food Industries and Creative Enterprises”, ha organizzato un incontro sulla progettazione di una strategia congiunta per lo sviluppo e l’uso di hub di co-innovazione e l’implementazione di modelli di cooperazione transfrontaliera.

L’incontro si è svolto il giovedì 7 ottobre 2021 All’Hotel Villaggio Olimpico con partecipazione Rappresentanti aziendali e un lavoro a partire dal Italia e la sua area da elia.

L’evento è stato precedentemente Capo di stanza di EliaMr. Konstantinos Nikolotsos, seguito dalle parole di Mr. Demetrius Bakalis riguardo a innovazione in tutti i settori E come questo è stato fatto nel contesto dell’attuazione del programma, il Sig. Francesco Notarangelo, on Rafforzare le catene del valore aggiunto Così come il dott. Lino Manosperta, circa Il ruolo dell’arte e della cultura nello sviluppo economico.

Durante l’evento, il pubblico, i membri del gruppo aziendale e gli imprenditori italiani hanno visitato lo spazio speciale creato per Promozione e promozione dei prodotti del settore agroalimentare a Ilia, a cui seguirà un evento gastronomico, durante il quale Prodotti Elia aspetto esteriore Materiali di base Creare e realizzare ricette innovative e creative. La bella manifestazione si è conclusa con uno spettacolo di danze tradizionali.

Il sabato 09 ottobre 2021 La Camera Ilia ha partecipato alla conferenza di chiusura del programma ad Aigio, dove il sig. Dimitrios Bakalis ha presentato i vantaggi e il valore aggiunto del programma Creative Camps alle aziende Ilia che hanno partecipato ai suoi lavori, a cui seguirà il suo incontro programmato. La struttura dell’azienda, con l’obiettivo di coordinare le ultime attività, ma anche le procedure per la chiusura del progetto.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dalle risorse nazionali di Grecia e Italia.

(Comunicato stampa)