In Italia il provvedimento che impone l’obbligo di vaccinare per chi ha più di 50 anni mira a ‘salvare vite’

Vaccinazione contro il COVID-19 con una dose di Moderna a Roma, 5 gennaio 2022. GUGLIELMO MANGIAPANE / REUTERS

Il governo italiano ha deciso ancora una volta di stringere il cappio, poiché nella penisola continua l’aumento dei casi di Covid-19. Da martedì 4 gennaio a mercoledì 5 gennaio, l’Italia ha registrato oltre 189.000 nuove infezioni dovute alla variante Omicron di SARS-CoV-2. Se negli ultimi giorni la velocità della curva dei contagi rallenta leggermente, il tasso di positività continua a salire.

Leggi anche Questo articolo è riservato ai nostri iscritti Di fronte all’onda Omicron, i paesi europei stanno stringendo il cappio

“Vogliamo rallentare la curva dell’inquinamento e incoraggiare gli italiani che non sono ancora stati vaccinati a farlo” Mario Draghi ha chiarito, durante la riunione di gabinetto di mercoledì sera, che le nuove misure che il governo si appresta ad attuare. “Mira a mantenere gli ospedali in funzione senza intoppi e, allo stesso tempo, a mantenere aperte le scuole e le attività economiche”.

L’annuncio più emozionante del nuovo decreto adottato mercoledì sera è il riconoscimento dell’obbligo di vaccinare per qualsiasi persona di età superiore ai 50 anni residente sul territorio italiano, attiva o disoccupata. Una procedura che deve protrarsi almeno fino al 15 giugno.

“Un enorme onere per gli ospedali”

L’obiettivo è lavorare “Soprattutto per i gruppi di età più a rischio di ricovero per ridurre la pressione sugli ospedali e salvare vite umane”, Lo ha confermato il presidente del Consiglio italiano. Nella penisola, il paese più antico dell’Unione Europea, 27 milioni di italiani hanno più di 50 anni, circa uno su due della popolazione. Il governo non ha nascosto che il nuovo decreto punta anche a fare pressione su chi non è ancora stato vaccinato: la popolazione degli antiossidanti sopra i 50 anni è stimata in 2,3 milioni.

Questa opzione di inasprimento della politica vaccinale è necessaria, secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha osservato che le persone non vaccinate rappresentano i due terzi dei pazienti nei reparti di terapia intensiva del Paese. Malati che “Rappresenta un enorme onere per i nostri ospedali”, Ha insistito, credendo che fosse necessario ridurlo.

Leggi anche Questo articolo è riservato ai nostri iscritti COVID-19: la vaccinazione obbligatoria in Europa è l’ultima risorsa nei paesi resistenti al vaccino

L’inasprimento delle restrizioni comporta anche l’estensione “Permesso sanitario rafforzato” (che gli italiani battezzarono) “Fantastica corsia verde”) in tutti i luoghi di lavoro, sia del settore privato che della pubblica amministrazione. Questo sesamo, che dovrebbe entrare in vigore il 10 gennaio, viene concesso solo grazie alla presentazione di un piano vaccinale completo o di un certificato di guarigione dal Covid-19.

Hai ancora il 43,12% di questo articolo da leggere. Quanto segue è riservato agli abbonati.