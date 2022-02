Unione Europea – L’economia dell’Eurozona si è ripresa bene dal Covid

Nel 2021 l’economia europea ha registrato una crescita storica, guidata da Francia e Italia. Gli analisti affermano che le prospettive per il 2022 sono buone.

L’economia europea, guidata da Francia e Italia, ha rapidamente superato l’impatto della pandemia lo scorso anno, registrando una crescita record, sebbene sia ancora indietro rispetto a Stati Uniti e Cina. Il prodotto interno lordo dell’Eurozona è cresciuto del 5,2% lo scorso anno, così come l’intera Unione Europea, in linea con le aspettative di Bruxelles, secondo una prima stima pubblicata lunedì da Eurostat. La crescita non è mai stata così rapida dall’inizio delle serie statistiche nel 1996.