Puzzle Simmetrico, Puzzle Matematico de “Il Mondo” N. 3

Un puzzle simmetrico è un insieme di pezzi geometrici che possono essere assemblati in diversi modi. Come nei puzzle classici, è possibile spostare e ruotare i pezzi. Ma, a differenza dei puzzle classici, può anche essere ingrandito o rimpicciolito a piacere. Le figure A e B mostrano che utilizzando gli stessi tre pezzi è possibile ricostruire un disco o un quadrato.

Un teorema dimostrato addirittura dal matematico Christian Richter nel 2003 afferma che se prendiamo due forme geometriche (quasi) arbitrarie, è sempre possibile trovare un puzzle omogeneo a tre pezzi che ci permetta di ricostruire l'una o l'altra. Tuttavia, la sua soluzione generale utilizza parti con dettagli molto fini, come si può vedere nell'esempio del disco e del quadrato.

Seguendo il principio dei puzzle omogenei, puoi tagliare la forma C in soli due pezzi per ricostruire un triangolo equilatero?

E tu, usando anche due pezzi, puoi trasformare la forma D in un quadrato?

Le soluzioni possono essere molteplici, ma in entrambi i casi è possibile raggiungere i propri obiettivi utilizzando forme geometriche classiche, cioè senza dettagli molto fini.

Michael Launay

