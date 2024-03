Grazie a un getto d'acqua molto potente, gli aerei rompono la barriera del suono!

I viaggiatori che hanno viaggiato verso est a livello internazionale negli ultimi giorni sono stati in grado di raggiungere le loro destinazioni più velocemente grazie alla corrente a getto veloce.

Caterina Davies Meteorite degli Stati Uniti 03/03/2024 06:00 4 minuti

Pochi giorni fa, Tre diversi voli sono riusciti a raggiungere velocità massime di oltre 1.280 km/h, grazie ad una potente corrente a getto.. Solitamente i voli commerciali volano a velocità comprese tra 800 e 950 km/h.

Nuovi record battuti

I venti di 410 km/h nella corrente a getto hanno permesso a tre voli di raggiungere presto la loro destinazione. Questa velocità del vento, secondo il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti, è la seconda velocità del vento più alta mai registrata. Il cambiamento climatico sta causando venti più forti nella corrente a gettoÈ una stretta fascia di venti che soffia da ovest a est nell'emisfero settentrionale. Quindi si verifica più turbolenza nella corrente a getto perché l'aria circostante non si muove così rapidamente.

Un aereo commerciale batte il record di aver superato la velocità del suono grazie alla spinta dell'atmosfera!

Il volo Virgin Atlantic 22 è partito dall'aeroporto internazionale di Washington Dulles sabato alle 22:45. Sono atterrato a Londra 45 minuti prima dell'orario previsto. Alle 23:20 l'aereo ha raggiunto la velocità massima di 1.290 km/h ad un'altitudine di 10.000 metri. Il volo 64 della United Airlines da Newark a Lisbona ha raggiunto una velocità massima di 1.350 km/h. Atterraggio 20 minuti prima dell'orario previsto.

La scienza dietro la corrente a getto da 220 km/h questo fine settimana! Il volo transatlantico raggiunse la sorprendente velocità di 835 miglia orarie. Parliamo quindi di meteorologia e di come i fattori del cambiamento climatico influenzano la barriera del suono e non la infrangono 1/ pic.twitter.com/1iT578kw7q – Jeff Berardelli (@WeatherProf) 20 febbraio 2024

Il volo più veloce è stato l'American Airlines 120 da Filadelfia a Doha, in Qatar. La velocità massima è stata di 1.352 km/h, consentendo al volo di arrivare con 27 minuti di anticipo. nonostante Questi aerei si muovevano ad una velocità superiore a quella del suono, che è di 1234,8 km/ora, non hanno davvero infranto la barriera del suono. La velocità dell'aereo senza l'aiuto del vento non era superiore alla velocità del suono.

Il nuovo normale?

Gli effetti del cambiamento climatico causeranno ulteriori disagi ai viaggi aerei, sia in senso letterale che figurato. Per chi viaggia verso ovest invece che verso est, i venti contrari sono più forti, rallentando i tempi di viaggio. Volare contro la corrente a getto richiede più carburanteCiò aumenta il tempo di viaggio pianificato e causa disagi.

Altri eventi che avranno un impatto sui viaggi aerei a causa dei cambiamenti climatici sono condizioni meteorologiche avverse e incendi. La crescente frequenza e gravità di eventi meteorologici come questi comporterà maggiori ritardi e cancellazioniCosì come la necessità di pianificare percorsi alternativi.