La scienza si ritaglia un posto a Gatineau

L'iniziativa è venuta dalla consigliera Olive Kamanyana, che, la primavera scorsa, aveva proposto la creazione di una posizione di “capo scienziato” all'interno dell'apparato municipale. Il dossier è arrivato al consiglio comunale e agli uffici dell'alta direzione, tanto che l'idea iniziale è stata in parte rielaborata per diventare un consiglio scientifico che consentisse l'accesso semplificato a un gruppo di esperti indipendenti.

Il consigliere comunale Olive Kamanyana (Archivio Le Drue)

Il consiglio sarà composto da tre a cinque ricercatori che saranno raccomandati dall'Università del Quebec nell'Outaouais (UQO) e nominati dal consiglio municipale. Potranno avvalersi degli esperti più capaci per supportare la città sulla base dei dossier sul tavolo. Sosterrà le nuove prestazioni organizzative e il servizio di intelligence commerciale e scientifica recentemente annunciato dal direttore generale della città di Gatineau, Simone Rousseau. Il Science Council beneficerà di un finanziamento ricorrente di 150.000 dollari all'anno.

File

La Kamanyana spiega che se un simile consiglio scientifico fosse stato istituito negli ultimi due anni, avrebbe potuto informare in modo più efficace i funzionari eletti su questioni come la centralizzazione dei servizi di polizia nell’area generale e l’abolizione del Bacillus thuringiensis israelensis (Bti). . ), il piano di gestione dei residui, il piano per l'equità, la diversità e l'inclusione (EDI), o anche per rivedere il quadro di coinvolgimento dei cittadini.

Consiglio comunale di Gatineau (Etienne Ringer / Archivio Le Druit)

“Presto, il Consiglio municipale dovrà dare priorità a tre temi specifici sui quali vorrebbe che il Consiglio scientifico iniziasse i suoi lavori”, ha detto Kamanyana. Poiché conosco i miei colleghi, sono convinto che vogliamo discutere di questo argomento. Il nostro consiglio ama le discussioni. La scelta di questi argomenti dovrebbe essere parte della discussione.

L'istituzione del Consiglio Scientifico della Città di Gatineau sarà oggetto di un annuncio ufficiale a metà marzo.