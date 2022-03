Questi nuovi neuroni scoperti nel cervello umano non sono stati osservati da nessun’altra parte

La struttura biologica più complessa conosciuta, Il cervello è una meraviglia della biotecnologia. Varia tra le specie ed è ancora ampiamente studiato da molti ricercatori in tutto il mondo. E ora, i ricercatori hanno recentemente scoperto un nuovo tipo di neurone negli esseri umani. Neuroni che non si trovano da nessun’altra parte.

Neuroni unici per l’uomo?

Passano gli anni e i nostri ricercatori continuano a studiare i nostri cervelli. Particolarmente intricato, è tanto interessante quanto affascina. Gli studi sono collegati e ora, di recente, scienziati dell’Allen Institute di Seattle (USA) e dell’Università di Szeged (Ungheria) hanno scoperto un nuovo tipo di neurone. Pubblicato sulla rivista neuroscienze naturaliE il Questo studio rivela che queste cellule non sono mai state osservate in altri animali da laboratorio. Primo, che solleva molte domande. Dopo l’analisi, questi neuroni si sono rivelati neuroni inibitori. Come sapete, i neuroni inibitori si trovano nella corteccia cerebrale e servono a contrastare gli effetti dei neuroni eccitatori.

Ciò significa che questi neuroni rallentano l’attività di altri neuroni. Battezzati “rosa rosa” dai ricercatori, hanno una morfologia vicina a un bocciolo o una rosa senza petali. E la cosa più interessante di questo studio è che questi neuroni non sono stati trovati da nessuna parte se non negli esseri umani. È quindi possibile che la razza umana abbia un tipo endemico di neurone che non si trova nelle specie animali da laboratorio. Studiando il cervello dei roditori, ad esempio, gli scienziati non hanno trovato traccia di questi neuroni “rosa”.

Questi neuroni sono stati scoperti mentre i ricercatori hanno sezionato il cervello di uomini sulla cinquantina che avevano donato i loro corpi alla scienza. I ricercatori ungheresi si sono concentrati sulla forma elettrica e sulla funzione delle cellule corticali, mentre gli americani si sono concentrati sull’espressione genica. Analizzando le loro scoperte, i risultati hanno stabilito che c’è un’impronta genetica specifica in queste cellule. Questi neuroni rosa saranno analizzati in modo più approfondito in modo che i ricercatori possano apprendere o meno se sono coinvolti in determinate malattie neurologiche. Solo, L’assenza di questi neuroni nei roditori mette in discussione l’affidabilità dei modelli animali per lo studio di malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer.