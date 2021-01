SpaceX è decollato nel 2021 con il suo primo lancio quest’anno inviando in orbita un Turksat 5A

Razzo Falcon 9 di SpaceX È decollato dallo Space Launch Complex 40 presso la Cape Canaveral Space Force Station alle 21:15 EST di giovedì (0215 GMT dell’8 gennaio), Void menzionato.

Secondo i rapporti, questo è il primo lancio di oltre 40 missioni missilistiche Falcon 9 quest’anno dalle piattaforme di lancio in Florida e California. Se raggiunto, batterebbe il record di 26 missioni Falcon 9 SpaceX Nel 2020, gli Stati Uniti decollano durante la prima era spaziale.

Il razzo Falcon 9 appena lanciato trasporta un missile Turksat 5 A. Un satellite per comunicazioni in orbita verso la Turchia durante una finestra di quattro ore pianificata giovedì scorso. La Turchia prevede di espandere la propria presenza nello spazio e Turksat 5A li assisterà in questa missione.

Lanciato con successo il missile Falcon 9 Türksat 5A dallo Space Launch Complex 40 con il supporto del 45th Space Wing, presso la Cape Canaveral Space Force Station, Florida, il 7 gennaio 2021. Il Türksat 5A fornirà capacità di comunicazione alla Turchia e ad altri paesi. (US Space Force foto di Joshua Conte)

Il primo lancio di SpaceX quest’anno

Il Falcon 9 a due stadi ha abbandonato il primo stadio della sua spinta circa due minuti e mezzo dopo il decollo, quando ha iniziato la sua discesa verso la nave senza pilota “Leggi istruzioni” da SpaceX parcheggiata a circa 400 miglia (650 chilometri) a est di Cape Canaveral nell’Atlantico. Volo spaziale adesso menzionato.

Nel frattempo, poiché il primo stadio del rinforzo era occupato quando è atterrato a bordo delle navi drone, altre due navi SpaceX si trovavano in una stazione in acque basse per raccogliere il rivestimento in due pezzi dello SpaceX.

Poco prima del lancio del Falcon 9 della navicella Turksat 5A in un’orbita di trasferimento ellittica 33 minuti dopo il decollo, lo stadio superiore del missile monouso ha causato una sensazione di bruciore nel motore.

Secondo Spaceflight Now, i dati di tracciamento per l’esercito americano mostrano che il Falcon 9 ha consegnato con successo il Turksat 5A in orbita “tra 177 miglia (286 chilometri) e 34.000 miglia (55.000 chilometri) di altitudine, con un’inclinazione di 17,66 gradi”.

Funzionari turchi hanno affermato che i monitor hanno immediatamente avviato verifiche e controlli dopo il lancio del Turksat 5A quando la squadra di terra ha confermato i suoi primi segnali wireless.

La Turchia sta espandendo la sua presenza nello spazio

SpaceX ha detto che lancerà Turksat 5B entro la fine dell’anno. Il veicolo spaziale fa parte degli sforzi della Turchia per espandere la sua presenza nello spazio, che è stata accolta con molte controversie. alcune persone Ho premuto SpaceX per cancellare il volo Turksat 5ACitando il ruolo della Turchia nel conflitto tra Armenia e Azerbaigian. Tuttavia, il tentativo non ha avuto successo.

Il veicolo spaziale Airbus è impostato per ridurre la copertura a banda larga utilizzando ricetrasmettitori 42KW, secondo Void. Sebbene sia già stato lanciato in orbita, ci vorranno almeno quattro mesi prima che il veicolo spaziale raggiunga la sua altitudine finale.

I rapporti affermano che Turksat 5A farà affidamento sul suo pannello solare invece di utilizzare il carburante convenzionale per alimentare i motori al plasma di bordo, che sono più efficienti dal punto di vista energetico ma producono meno spinta, rendendoli più lunghi per raggiungere la loro destinazione.

Nel frattempo, il Turksat 5B è leggermente più pesante del suo predecessore, pesa più di 9.000 libbre (4.500 chilogrammi) e opererà nelle bande bit Ku e Ka. Airbus ha detto che questo fornirà più di 50 GB al secondo di capacità, che dovrebbe entrare in servizio entro la fine dell’anno.

