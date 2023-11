Come hanno fatto i ricercatori di Argoland a trovare il continente perduto?

I dinosauri erano ancora vivi. L’Argoland si estendeva poi nel nord-ovest dell’Australia, su una distanza di oltre 5.000 chilometri, cinque volte la distanza che separava il nord e il sud della Francia. È difficile, intuitivamente, non notarlo. Tuttavia, questo continente è quasi scomparso! Ammesso che questa “Terra di Argo” esistesse trentacinque anni fa, avremmo tutta la difficoltà del mondo a individuarla sotto l’oceano o tra le terre emergenti. È affondato nelle viscere della Terra sotto l’influenza delle placche tettoniche? La risposta è no! Questo “continente perduto”, recentemente descritto in letteratura come un “tema caldo per l’esplorazione geologica”, è stato finalmente rivelato. E non è proprio quello che immaginavamo.

Negli ultimi anni gli scienziati ne hanno finalmente trovato tracce sotto l’isola di Giava e nell’Himalaya. Nessuno però è riuscito a dare una visione d’insieme dell’Argolandia. Fino a quando due ricercatori non completarono il puzzle, il continente si era chiaramente disintegrato. Nella rivista Ricerca sul GondwanaI due hanno dettagliato la loro ricerca nel dettaglio il mese scorso: l’Argoland si separò dall’Australia 155 milioni di anni fa e oggi si estende tra la Birmania e l’Indonesia. La simulazione che accompagna la pubblicazione mostra chiaramente la frammentazione e la deriva del continente.

Lo studio scientifico di oltre 100 pagine è il risultato di sette anni di monitoraggio. “È impossibile ottenere fondi per realizzare progetti così a lungo termine”, sottolinea l’anziano L. Advocaat, ricercatore presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Utrecht (Paesi Bassi). Quindi questo richiederebbe che due scienziati pazzi siano abbastanza – o pazienti – da continuare a dedicare molto tempo a questo progetto per un lungo periodo di tempo, mentre sono impegnati con altri lavori a tempo pieno! » READ Quello che non sai di Lucy, il nostro antenato dell'Australopithecus

Un arcipelago, non un blocco

Per più di mezzo secolo, i geologi hanno datato il fondale oceanico utilizzando anomalie magnetiche. “Il campo magnetico terrestre ha la curiosa proprietà di invertire talvolta la sua direzione: il polo nord magnetico diventa il polo sud e viceversa. Queste inversioni sono immagazzinate nella crosta oceanica”, spiega Douwe Van Hinsbergen, collega di Advokaat, sulla base di queste anomalie. , nel Nel 1988, un team di ricercatori australiani, guidati da Christopher Macaulay Powell, sollevò per primo l’ipotesi “ Superficie del terreno, per favore ”, che tre anni dopo si chiamerà “Argo Land”.

“Il mio interesse per Argoland è iniziato mentre studiavo per il dottorato alla Royal Holloway (Università di Londra) Tra il 2011 e il 2015, afferma Eldert L. Avvocato. Ero affascinato dalla geologia dell’Indonesia centrale. » Il ricercatore sa che ci sono molti piccoli pezzi continentali nel sud-est asiatico che probabilmente appartengono alla presunta Argoland. Essi sono però separati da resti di bacini oceanici più antichi della loro “partenza” verso l’Eurasia: le separazioni sono quindi più antiche.

“Questo fatto non è stato preso in considerazione nelle ricostruzioni attuali, quindi volevamo conoscere tutta la storia dell’Argoland: non poteva trattarsi solo di un continente come il Madagascar o qualcosa del genere.” I due ricercatori si rendono conto che anche quando era ancorata nel suo porto australiano, Argoland era più un arcipelago che un blocco di terra: “Argopelago”, come alla fine lo ribattezzarono.

Macchina del tempo

“Volevamo mettere insieme l’Argoland e ricostruire la sua storia dalla sua separazione dall’Australia fino alla sua attuale distribuzione in tutto il sud-est asiatico”, aggiunge van Hinsbergen. “Uno dei motivi per cui ci sono voluti sette anni è l’enorme quantità di dati di cui avevamo bisogno per mettere insieme questa ricostruzione”, afferma Advocaat. Per quanto i due abbiano potuto attingere alla letteratura esistente per alcune parti del sud-est asiatico, altre parti non erano state studiate: “Abbiamo dovuto lavorare sul campo per ottenere i dati necessari, come Sumatra, Borneo e le Isole Andamane”. READ La mortale ameba mangia-cervello ha ampliato il suo raggio d'azione verso nord

“Dovevamo prima ricostruire tutte le deformazioni avvenute dopo che i frammenti dell’Argoland arrivarono nel sud-est asiatico, circa 90 milioni di anni fa. Ed erano tanti: l’Argoland, già frammentato, si era frantumato in più pezzi nel corso degli ultimi 30 milioni di anni” o giù di lì.” Il resto è una storia di macchina del tempo: “Avevamo bisogno di sapere quando i frammenti dell’Argoland arrivarono” in Eurasia, poi “quando questi frammenti si separarono dall’Australia”, “quando si separarono l’uno dall’altro” prima di lasciare il isola…