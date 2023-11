Alla scoperta di strani bagliori notturni nel cielo marziano

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Airglow, un cielo pieno di stelle colorate! Attraverso i suoi video, Adrien Mauduit ci svela tutta la bellezza dei cieli terrestri…

Questa non è la prima volta che vengono osservati strani bagliori nel cielo marziano. Si illumina nella gamma degli ultravioletti, che purtroppo non può essere rilevata da a occhioocchio Umani. Ma non questa volta! L’ultima osservazione degli scienziati dell’Università di Liegi rivela che la luce è stata effettivamente emessa nel campo del visibile.

Un fenomeno diverso dall’aurora boreale

Solitamente destinato alla mappatura Strato di ozonoStrato di ozono Intorno al pianeta, strumento Youvis il beduinoè a bordo del satellite Traccia l’orbita del gasHa scoperto accidentalmente strane luci nella notte marziana. Questi brillamenti sono stati osservati ad un’altitudine compresa tra 40 e 70 chilometri e sono causati dalla ricombinazione di atomi.OssigenoOssigeno Creato nelAtmosferaAtmosfera Calda estate marziana e trasportala VentoVento Verso le regioni polari dell’emisfero opposto duranteinvernoinverno. In quest’area, gli atomi di ossigeno interagiscono con i raggi ultravioletti emanati dal corpo solesoleAllora chiamalo MolecoleMolecole di anidride carbonica 2 . Questa reazione chimica produrrà molecole di O 2 . Ricombinazione molecolare caratterizzata dalla specificità dell’emissione luminosa nell’intervallo spettrale visibile. Questo è un fenomeno ChemiluminescenzaChemiluminescenzache è quindi diverso da quello che porta all’aurora boreale.

Un fenomeno che ci permette di comprendere meglio la dinamica dell’atmosfera marziana

Questo fenomeno è ben noto sulla Terra.Bagliore d’aria), è stato osservato VenereVenere. Tuttavia, questa è la prima volta che questo viene osservato su Marte.

I ricercatori hanno già notato l’esistenza di altri TrasmissioneTrasmissione Luminoso nella gamma UV. Questi possono essere associati alla ricombinazione degli atomi di ossigeno eazotoazoto dare formaMonossido di azotoMonossido di azoto (NO). Pertanto, lo studio di questi due fenomeni può fornire una migliore comprensione della dinamica dell’alta atmosfera e dei suoi cambiamenti durante l’anno marziano. Questi risultati sono stati pubblicati Nella rivista Astronomia della natura.