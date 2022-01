La tempesta di polvere marziana ritarda il prossimo volo in elicottero

La Terra non è l’unico posto in cui il maltempo influisce sui voli spaziali. Anche il tempo su Marte può essere difficile, e recentemente ha causato alcuni problemi al volo programmato dell’elicottero Ingenuity.

Baraa doveva fare il suo diciannovesimo volo in anticipo questo meseMa una tempesta di polvere regionale ha costretto la squadra a ritardare per preservare la sicurezza dell’elicottero. Tuttavia, il team di creatività ha gestito la situazione con umorismo, come hanno scritto due membri del team di Ingenuity Weather/Environment, Jonathan Pabst e Michael Mishna in aggiornare: “Mentre ci preparavamo per il volo 19, abbiamo scoperto che il clima marziano inaspettato potrebbe portare a uno scenario familiare e sfortunato qui sulla Terra: un volo in ritardo. Fortunatamente, Ingenuity non trasporta passeggeri e tutto il suo bagaglio viene ‘trasportato’, quindi il risultato non è altro che aspettare un tempo migliore”.

Le immagini acquisite il 9 gennaio 2022 sono state raccolte dallo strumento Mars Color Imager sul Mars Reconnaissance Orbiter della NASA per creare questa vista che mostra una tempesta di polvere regionale che oscura la posizione dell’elicottero Ingenuity Mars (cerchio bianco). NASA/JPL-Caltech/MSSS

Esperimenti su Marte Drammatica tempeste di polvere Che può coprire intere regioni o talvolta anche l’intero pianeta. Poiché la sua atmosfera è molto sottile e ha una gravità minore di quella terrestre, le particelle di polvere possono essere facilmente spazzate via dai venti e causare grandi tempeste di polvere; Un fenomeno che diventa più comune in determinate stagioni.

La previsione del tempo su Marte è una sfida importante, ma i ricercatori possono utilizzare strumenti come lo strumento Mars Environmental Dynamics Analysis (MEDA) a bordo del Persistent Rover per misurare fattori come la velocità del vento e la densità dell’aria, che aiutano a prevedere i fenomeni meteorologici come le tempeste di polvere.

“Il primo giorno del nuovo anno è apparsa una forte tempesta di polvere regionale che ha inglobato il cratere Jezero proprio quando abbiamo identificato il volo 19. La presenza di questa tempesta è arrivata molto presto, anche prima dell’inizio della stagione delle polveri tradizionalmente! In effetti, abbiamo mai sperimentato una tempesta così forte così presto su Marte un anno fa.

Quando il team meteorologico ha rilevato i segni di un’intensificarsi della tempesta di sabbia, ha deciso di posticipare il volo di Ingenuity. “I dati che stiamo analizzando da MEDA e dalle risorse orbitali possono essere ritardati da poche ore a pochi giorni, quindi abbiamo dovuto fare previsioni per il volo 19 entro pochi giorni in futuro”, hanno scritto. “C’era chiaramente una grande incertezza all’orizzonte. Il team meteorologico ha raccomandato di ritardare il volo 19, che alla fine il team creativo ha adottato”.

La buona notizia è che la tempesta di sabbia nell’area è scomparsa, quindi Ingenuity potrà procedere con la sua prossima spedizione. Ora è previsto per il 23 gennaio al più presto.

