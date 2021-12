Bader: “Non ho perso un centesimo sul mio peggior acquisto di auto di sempre” – Records

Peder Carlson scrive che ci sono parecchi corpi nell’armadio con pessimi acquisti di auto. Eppure, uno si distingue.

Questa è storia. Ciò significa che il contenuto è l’opinione dell’autore stesso.

estratto di tè verde È certamente facile rispondere al peggior acquisto di un’auto al mondo, ma per me è probabilmente la domanda più difficile che abbia mai ricevuto. Non c’è molto per sbarazzarsi di un cattivo concessionario di auto, per usare un eufemismo.

Forse è il momento in cui hai comprato una Nascar incautamente e conosci le auto da corsa americane che girano a sinistra. L’ho comprato perché volevo qualcosa di diverso quando sono andato a un evento automobilistico in Polonia.

per fare la cosa Ancora peggio, ho comprato anche un pickup a trazione posteriore con un motore V10 della Viper. Completamente inutilizzabile. può essere Minuto Nissan GT-R, che ho comprato per 750.000 corone, più di quanto fosse nuovo quando faceva caldo allora, accordato per 250.000 e venduto per 550.000.

Ehm è? Tre ruote Morgan Mi sono scambiato per ubriachezza, che ho venduto 60 miglia dopo perché temeva la mia vita. C’è poco da scegliere come ho detto. Ma in realtà non credo che nessuno di questi sia il vincitore.

per queste auto, Anche se hanno aiutato a svuotare il mio conto in banca, mi hanno dato così tanta gioia e mi hanno dato storie da raccontare molto tempo dopo che l’auto è stata venduta e la perdita bruciante è stata dimenticata. No, so qual è l’affare peggiore per la mia macchina e non ci ho perso un centesimo.

Il mio peggior affare di auto è stato Mitsubishi Outlander. La peggiore macchina che abbia mai posseduto. E avevo un contratto, quindi ho dovuto ottenerlo per tre anni. I tre peggiori anni in macchina della mia vita.

ho avuto da solo Altre auto da guidare di tanto in tanto, ma le ho usate molto e ho faticato ogni volta. Odio quella macchina e disprezzo le persone che la guidano ora. Penso che siano individui senz’anima che hanno perso la fede nella vita, o sono completamente inconsapevoli di ciò che la vita ha da offrire.

Nessuna curva, ho intenzione di continuare a fare brutti affari di auto finché ne avrò la possibilità, e ho intenzione di godermi ogni secondo, ma non mi siederò mai più su un Outlander. Valgo di più. Anche tu.