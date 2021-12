Il Ministero lancia un bando pubblico per raccogliere 50 milioni di riyal brasiliani per i centri di innovazione

Lunedì (20), il Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione (MCTI) ha lanciato un invito pubblico per raccogliere 50 milioni di R$ per lo sviluppo di Centri di innovazione (TIC) nel paese.

I centri di innovazione sono spazi fisici che riuniscono professionisti che conducono ricerche nel campo della scienza e della tecnologia per sviluppare soluzioni innovative ai bisogni della società.

“In un sondaggio condotto in Brasile, abbiamo che per ogni 1 RRL messo in ICT, abbiamo R$ 20 alla fine. ICT colma il divario tra il mondo accademico e le imprese e l’intersezione tra creatività e innovazione; ha detto Roberto Sobol in una dichiarazione di MCTI, presidente dell’Istituto di ricerca El Dorado, Campinas (SP), afferma che finisce per essere un’opportunità per le aziende di tutte le dimensioni di sfruttare i loro prodotti.

+ Conass: con dati incompleti, il Brasile registra 70 morti per coronavirus in 24 ore

“Scienza, tecnologia e innovazione sono fondamentali: se abbiamo un Paese in cui questo settore sta andando bene, stiamo aiutando la salute, le infrastrutture, la difesa, lo sviluppo regionale e l’agricoltura e tutto funzionerà sulla base della scienza e della tecnologia”, ha affermato. il Ministro della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione. Scienza e Tecnologia Marcos Pontes, durante la cerimonia svoltasi all’Istituto, a Campinas.

Le risorse provengono dal Fondo Nazionale per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico (FNDCT) e saranno trasferite ai centri attraverso l’Agenzia per il finanziamento degli studi e dei progetti (Finep).

Guarda anche

+ Oroscopo: controlla le previsioni di oggi per il tuo oroscopo

+ Video: l’autista lascia Tesla con il pilota automatico e si addormenta sull’autostrada SP

+ Buoni alimentari: scopri cosa cambia con le nuove regole di utilizzo



+ Scopri le auto più rubate in SP nel 2021

+ Expedition ha identificato il calamaro gigante responsabile del naufragio nel 2011

+ Tutto quello che devi sapere prima di acquistare una pentola

+ Scopri in Armenia il canale orientale dell’Impero Romano

L’agenzia Usa avverte: mai lavare il pollo crudo

+ Attacca i passeggeri e tira fuori i denti di uno steward

+ Gel di aloe vera nella bevanda: scopri i benefici

+ Il trucco della spremuta di limone impazzisce sui social media



+ Lago Superiore: La migliore onda d’acqua dolce del mondo?